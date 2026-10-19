دادستان مرکز مازندران در حاشیه اجتماع «جان‌فدای ایران» در ساری، بر ضرورت پاسخگویی مسئولان به مطالبات مردم تأکید کرد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مازندران، دادستان مرکز مازندران با تأکید بر وحدت و انسجام مردم در برابر دشمنان گفت: حضور و همدلی مردم، در کنار نمایش اقتدار کشور، پیام روشنی برای مسئولان دارد و آنان باید مطالبات و خواسته‌های مردم را درک کنند و پاسخگو باشند.

علی‌اکبر عالیشاه سوادکوهی در حاشیه اجتماع بزرگ «جان‌فدای ایران» در ساری افزود: پیام مردم جان‌فدای مازندران در این اجتماع، بیانگر وحدت و همدلی آنان در برابر آمریکا و دشمنان مستکبر است.

وی با اشاره به پیشینه وحدت مردم مازندران گفت: مردم دیار علویان همچون گذشته و نسل‌های پیشین خود، در برابر آمریکا متحد و منسجم هستند.

دادستان مرکز مازندران با اشاره به حضور نیرو‌های مسلح و اقشار مختلف مردم در این اجتماع افزود: بیش از سه ساعت است که نمایش اقتدار رزمندگان، بسیجیان، نیرو‌های مسلح و فراجا در حال برگزاری است.

عالیشاه سوادکوهی ادامه داد: دشمنان باید بدانند که در برابر اتحاد و انسجام مردم نمی‌توانند اقدامی انجام دهند و تا زمانی که مردم با این وحدت در صحنه حضور دارند، کسی نمی‌تواند به انسجام جامعه و کشور آسیب وارد کند.

وی در بخش دیگری از سخنان خود، انسجام مردم را دارای پیامی برای مسئولان و مدیران استان دانست و گفت: مسئولان باید برای خدمت‌رسانی بهتر، مطالبات مردم را درک کنند و پاسخگوی خواسته‌های آنان باشند.

دادستان مرکز مازندران تأکید کرد: مسئولان باید در مسیر خدمت، خواسته‌ها و مطالبات مردم را اجابت کنند.