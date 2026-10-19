به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ سرهنگ علی رحیمی، گفت: در راستای ارتقای امنیت اجتماعی، ساماندهی فعالیت واحدهای صنفی و نظارت بر رعایت قوانین و مقررات، مأموران انتظامی این شهرستان با همکاری دستگاه‌های مسئول، طرح نظارت بر اصناف را اجرا کردند.

فرمانده انتظامی شهرستان خرمشهر، افزود: در جریان اجرای این طرح طی ۴۸ ساعت، واحدهای صنفی مختلف مورد بازدید و بررسی قرار گرفتند که در نتیجه، ۱۲ واحد صنفی به دلیل تخلف و رعایت نکردن ضوابط و مقررات مربوط، با هماهنگی مراجع ذی‌صلاح تعطیل شدند.

وی با تأکید بر تداوم نظارت بر فعالیت واحدهای صنفی تصریح کرد: پلیس با هدف حفظ نظم و امنیت عمومی و صیانت از حقوق شهروندان، با هرگونه تخلف صنفی در چارچوب قانون برخورد خواهد کرد.

فرمانده انتظامی شهرستان خرمشهر در پایان از شهروندان خواست در صورت مشاهده هرگونه تخلف صنفی، موضوع را از طریق مراجع قانونی و سامانه‌های ارتباطی پلیس گزارش کنند تا در اسرع وقت بررسی و پیگیری شود.