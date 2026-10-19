رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور از پرداخت کامل مطالبات گندم‌کاران خبر داد و تأکید کرد: شفافیت اطلاعات، شرط حمایت هدفمند از کشاورزان و تقویت امنیت غذایی کشور است.



به گزارش خبرگزاری صداوسیما، سید حمید پورمحمدی، در مصاحبه با خبرنگار گروه کشاورزی و محیط زیست، با اشاره به اهمیت امنیت غذایی در کنار امنیت دفاعی گفت: با توجه به گستردگی جغرافیایی و جمعیت کشور، کاهش وابستگی به واردات کالا‌های اساسی و تقویت تولید داخلی باید با جدیت دنبال شود.

وی در نشست بررسی تحولات فناورانه بخش کشاورزی، استفاده از سامانه‌های اطلاعاتی، تصاویر ماهواره‌ای، نقشه‌های سازمان نقشه‌برداری و هوش مصنوعی را برای شناخت دقیق ظرفیت‌های کشاورزی ضروری دانست و افزود: شفافیت اطلاعات درباره سطح زیر کشت، میزان تولید و بهره‌وری محصولات، زمینه تصمیم‌گیری دقیق‌تر و تسریع در تحقق اهداف امنیت غذایی را فراهم می‌کند.

تسویه کامل مطالبات گندم‌کاران

رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور با اشاره به خرید تضمینی گندم در سال جاری، اظهار کرد: دولت حدود ۴۵۰ هزار میلیارد تومان برای خرید گندم هزینه کرده، و سازمان برنامه و بودجه تمام مطالبات گندمکاران را از حدود ۱۰ روز پیش تسویه کرده است.

پورمحمدی افزود: پیگیری مراحل اجرایی و پرداخت نهایی به کشاورزان باید از سوی دستگاه‌های مسئول دنبال شود.

وی با اشاره به هزینه‌های دولت برای تأمین نان گفت: گندم خریداری‌شده با احتساب هزینه‌های مرتبط، برای دولت حدود کیلویی ۷۰ هزار تومان تمام می‌شود، اما با قیمتی بسیار پایین‌تر در اختیار نانوایان قرار می‌گیرد؛ اقدامی که با هدف حمایت از معیشت مردم و تأمین امنیت غذایی انجام می‌شود.

تأکید بر توزیع هدفمند سوخت و نهاده‌های کشاورزی

پورمحمدی با تأکید بر ضرورت حمایت از کشاورزان واقعی، گفت: سوخت، برق، کود، سم، بذر و بیمه باید با قیمت و شرایط حمایتی در اختیار بهره‌برداران بخش کشاورزی قرار گیرد؛ اما این حمایت‌ها باید بر اساس اطلاعات دقیق و شفاف و به‌گونه‌ای انجام شود که منافع آن به کشاورزان برسد، نه واسطه‌ها و قاچاقچیان.

وی افزود: کشاورزانی که اطلاعاتشان در سامانه‌های مربوط ثبت شده است، باید بتوانند سهمیه سوخت خود را دریافت کنند و دستگاه‌های اجرایی نیز باید موانع احتمالی در این مسیر را پیگیری کنند.

رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور با اشاره به اهمیت معیشت و اشتغال حدود چهار میلیون خانوار وابسته به کشاورزی تأکید کرد: حمایت از تولیدکنندگان و تقویت امنیت غذایی باید بر پایه اطلاعات قابل اتکا، برنامه‌ریزی دقیق و تخصیص هدفمند منابع انجام شود.