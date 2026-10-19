مسابقات آمادگی جسمانی بانوان بالای ۵۰ سال با حضور حدود ۱۰۰ شرکت‌کننده و با هدف ترویج ورزش همگانی، ارتقای سلامت و افزایش نشاط اجتماعی، به مناسبت هفته تربیت بدنی و ورزش در مجموعه ورزشی کارگران یزد برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، مسابقات آمادگی جسمانی بانوان بالای ۵۰ سال با حضور حدود ۱۰۰ شرکت‌کننده و با هدف ترویج ورزش همگانی، ارتقای سلامت و افزایش نشاط اجتماعی، به مناسبت هفته تربیت بدنی و ورزش در مجموعه ورزشی کارگران یزد برگزار شد. این مسابقات با همکاری مجموعه فرهنگی، ورزشی و رفاهی کارگران استان یزد و هیئت ورزش‌های همگانی استان و شهرستان یزد، از ساعت ۸ تا ۱۱ در سالن مجموعه ورزشی کارگران برگزار شد.

این رقابت‌ها در دو رده سنی ۵۰ تا ۶۰ سال و ۶۰ سال به بالا برگزار شد و در پایان، نفرات برتر هر رده سنی معرفی شدند.در رده سنی ۵۰ تا ۶۰ سال، معصومه میرحکیمی مقام نخست را کسب کرد و طاهره خان‌بیکی و صدیقه دهقان بنادکی به ترتیب دوم و سوم شدند.در رده سنی ۶۰ سال به بالا نیز عصمت رکنی، ملیحه میرطالبی و عصمت کارگر به ترتیب مقام‌های اول تا سوم را به دست آوردند.همچنین در حاشیه این مسابقات، خدمات رایگان مشاوره تغذیه و سنجش فشارخون به شرکت‌کنندگان ارائه شد تا زمینه ارتقای آگاهی بانوان درباره مراقبت‌های سلامت و پیشگیری از بیماری‌ها فراهم شود.

در پایان این مراسم، با حضور فرهاد شیخی، مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان یزد، از نفرات برتر با اهدای جوایز یادبود تجلیل شد.

فرهاد شیخی مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان یزد، در حاشیه این مراسم با تأکید بر ضرورت توسعه ورزش کارگری گفت: ورزش کارگری تنها به برگزاری مسابقات و رقابت‌های ورزشی محدود نمی‌شود، بلکه راهکاری مؤثر برای ارتقای سلامت جسمی و روانی، افزایش نشاط اجتماعی و بهبود کیفیت زندگی کارگران و خانواده‌های آنان است.وی با اشاره به ظرفیت مجموعه‌های فرهنگی، ورزشی و رفاهی کارگران برای گسترش ورزش همگانی افزود: باید با برنامه‌ریزی هدفمند، زمینه مشارکت بیشتر کارگران و خانواده‌های آنان در فعالیت‌های ورزشی و سلامت‌محور فراهم شود.مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان یزد با تأکید بر اهمیت حضور بانوان در برنامه‌های ورزشی تصریح کرد: توجه به سلامت بانوان، به‌ویژه در سنین بالای ۵۰ سال، از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است و برگزاری چنین برنامه‌هایی در کنار ارائه خدماتی مانند مشاوره تغذیه و سنجش فشارخون، می‌تواند به ترویج سبک زندگی سالم و افزایش آگاهی عمومی درباره مراقبت از سلامت کمک کند.

شیخی ادامه داد: توسعه ورزش کارگری باید به‌عنوان بخشی از برنامه‌های ارتقای بهره‌وری، تقویت سرمایه انسانی و بهبود کیفیت زندگی نیروی کار مورد توجه قرار گیرد؛ چراکه نیروی کار سالم و بانشاط، یکی از ارکان اساسی پایداری تولید و توسعه اقتصادی است.وی همچنین بر ضرورت همکاری دستگاه‌های اجرایی، مجموعه‌های ورزشی و تشکل‌های کارگری و کارفرمایی برای توسعه زیرساخت‌های ورزشی و فراهم‌کردن فرصت مشارکت برای گروه‌های مختلف سنی تأکید کرد.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان یزد در پایان خاطرنشان کرد: رویکرد این مجموعه، گسترش فعالیت‌های ورزشی مستمر، فراگیر و سلامت‌محور است تا کارگران و خانواده‌های آنان از فرصت‌های ورزشی مناسب بهره‌مند شوند و زمینه ارتقای سلامت، افزایش نشاط اجتماعی و تقویت فرهنگ ورزش در جامعه کار و تولید استان فراهم شود.