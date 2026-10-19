رئیس سازمان بازرسی کل کشور گفت: گزارش ۱۳۰ شرکت دولتی زیان‌ده به هیئت دولت داده شد، اما هیئت وزیران هنوز درباره آنها تصمیمی اتخاذ نکرده است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، اصغر جهانگیر، در جلسه شورای عالی قوه قضائیه از بررسی وضع شرکت‌های دولتی زیان‌ده خبر داد و گفت: در ۲۹ اسفند سال ۱۴۰۳، گزارش ۱۳۰ شرکت دولتی زیان‌ده به هیئت دولت داده شد؛ در گزارش مذکور درباره ادامه فعالیت ۱۰۱ مورد از این شرکت‌ها، واگذاری ۱۹ شرکت، ادغام ۸ شرکت و انحلال ۲ شرکت، پیشنهادهایی ارائه شده است که هیئت وزیران هنوز درباره آنها تصمیمی اتخاذ نکرده است.

اختلاف آماری در تعداد شرکت‌های دولتی

رئیس سازمان بازرسی کل کشور افزود: پس از اعزام تیم بازرسی به اداره ثبت شرکت‌ها، مشخص شد بیش از ۱۵ هزار شرکت تحت عنوان شرکت‌های دولتی و وابسته به دولت ثبت شده‌اند، در حالی که تعداد این شرکت‌ها در آمارهای دیوان محاسبات ۹۱۳ مورد و در سامانه سماب وزارت اقتصاد ۷۳۱ مورد ثبت شده بود.

جهانگیر گفت: یکی از دلایل این اختلافات آماری این بود که ۸۰ درصد شرکت‌های دولتی و وابسته به دولت، اطلاعات خود را در سامانه سماب وزارت اقتصاد (سامانه یکپارچه اطلاعات شرکت‌های دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی) ثبت نکرده بودند که سازمان بازرسی هشداری سه روزه به این شرکت‌ها داد تا اطلاعات خود را در سامانه ثبت کنند.

گزارش ۱۳۰ شرکت زیان‌ده به هیئت دولت

رئیس سازمان بازرسی افزود: سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و وزارت امور اقتصاد و دارایی، به موجب قانون موظف هستند تا تیر هر سال، شرکت‌های دولتی زیان‌ده را شناسایی و پس از احصای دلایل کافی، نسبت به ادامه فعالیت، انحلال یا واگذاری آنها در هیئت دولت تصمیم‌گیری کنند.