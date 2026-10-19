به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، فرماندار دنا در این همایش با اشاره به ثبت دهستان سادات محمودی به‌عنوان یکی از مناطق هدف صنایع‌دستی کشور گفت: از جمعیت حدود ۱۲ هزار نفری این دهستان، بین ۶ تا ۸ هزار نفر در اداره‌کل میراث فرهنگی و صنایع‌دستی شناسنامه دارند که نشان‌دهنده گستردگی این ظرفیت هنری در منطقه است.

عباس رسولی با بیان اینکه رنگ‌ها و طرح‌های دست‌بافته‌های سادات محمودی بازتاب‌دهنده هویت تاریخی و فرهنگی این دیار هستند، افزود: هنرمندان صنایع‌دستی علاوه بر خلق آثار ارزشمند، میراث فرهنگی و دانش بومی را از نسلی به نسل دیگر منتقل می‌کنند.

وی بازاریابی و صادرات در کنار توجه به کیفیت و اصالت محصولات را دو محور اساسی توسعه صنایع‌دستی منطقه دانست و تصریح کرد: نباید فعالیت‌ها تنها به بافندگی محدود شود؛ بلکه لازم است زنجیره تولید، از تأمین مواد اولیه و ریسندگی تا رنگرزی و بسته‌بندی، در خود دهستان ساماندهی شود تا ارزش افزوده بیشتری در منطقه باقی بماند.

فرماندار دنا خاطرنشان کرد: صادرات دست‌بافته‌های بانوان سادات محمودی می‌تواند به افزایش درآمد، ایجاد اشتغال پایدار و تقویت مهاجرت معکوس به روستا‌ها کمک کند.

رسولی همچنین از برنامه‌ریزی برای تشکیل شرکت تعاونی صنایع‌دستی خبر داد و گفت: با برگزاری جلسه‌ای با حضور مشاور کارآفرینی، مدیرکل تأمین اجتماعی روستاییان و مسئولان مرتبط، موضوع بیمه بافندگان و ساماندهی فعالیت‌های تعاونی پیگیری خواهد شد.

وی با تأکید بر اهمیت رفع مشکلات هنرمندان افزود: بازاریابی محصولات و برخورداری بافندگان از پوشش بیمه‌ای دو مطالبه مهم بانوان این منطقه است که برای پیگیری و رفع آنها تلاش خواهی کرد.

مدیرکل میراث فرهنگی و صنایع دستی استان کهگیلویه و بویراحمد هم با اشاره به شناسایی هنرمندان این حوزه و آغاز پیگیری‌ها برای صادرات دست‌بافته‌ها افزود: در این زمینه با مدیرکل گمرک و رئیس اتاق بازرگانی استان رایزنی شده و یکی از فعالان اقتصادی منطقه نیز برای مشارکت در صادرات اعلام آمادگی کرده است؛ بااین‌حال، توسعه بازار داخلی و معرفی محصولات در بازار‌های کشور در اولویت قرار دارد.

امیرحسینی فروش اینترنتی را یکی از راهکار‌های افزایش سهم تولیدکنندگان از بازار و کاهش وابستگی به واسطه‌ها دانست و گفت: با استفاده از ظرفیت فروشگاه‌های مجازی، از جمله دیجی‌کالا، می‌توان زمینه عرضه مستقیم محصولات را فراهم کرد که در همین راستا، برنامه‌ریزی برای آموزش هنرمندان و آشنایی آنان با شیوه‌های فروش اینترنتی و استفاده از ظرفیت شرکت پست در دستور کار قرار دارد.

وی همچنین از برنامه‌ریزی برای راه‌اندازی میز خدمت در دهستان سادات محمودی خبر داد و افزود: با حضور مسئولان مرتبط و امام جمعه منطقه، مسائل هنرمندان در محل سکونت آنان بررسی می‌شود تا فرایند معرفی به بانک‌های عامل برای دریافت تسهیلات و پیگیری مشکلات، بدون تحمیل هزینه و رفت‌وآمد اضافی انجام شود.

امیرحسینی تشکیل شرکت تعاونی صنایع‌دستی را از دیگر برنامه‌های مهم این حوزه عنوان کرد و گفت: تجمیع ظرفیت هنرمندان در قالب یک تعاونی می‌تواند امکان حضور مؤثرتر آنان در نمایشگاه‌های استانی، ملی و بین‌المللی را فراهم کند؛ فرصتی که استفاده مستقل از آن برای بسیاری از بافندگان دشوار است.

علی‌اکبر پاک، رئیس اداره میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان دنا نیز در حاشیه این همایش، گذار از تولید سنتی به اقتصاد خلاق و ایجاد اشتغال برای جوامع محلی را از مهم‌ترین اهداف برگزاری این رویداد عنوان کرد.

وی با بیان اینکه دست‌بافته‌های سادات محمودی بخشی از هویت تاریخی و فرهنگی این منطقه را تشکیل می‌دهند، اظهار کرد: برگزاری این همایش فراتر از یک رویداد نمادین است و می‌تواند آغاز مسیری برای تجاری‌سازی، توسعه بازار فروش و فراهم‌کردن زمینه صادرات این هنر ارزشمند باشد.

پاک شناسایی استعداد‌های هنری در روستا‌های هدف صنایع‌دستی، از جمله میمند را از برنامه‌های مهم این حوزه برشمرد و افزود: اتصال مستقیم هنرمندان به بازار‌های فروش و نمایشگاهی و کاهش واسطه‌گری از جمله اقداماتی است که می‌تواند سهم تولیدکنندگان از درآمد حاصل از فروش محصولات را افزایش دهد.

گفتنی است دهستان سادات محمودی با جمعیتی حدود ۱۲ هزار نفر و برخورداری از پیشینه غنی در هنر‌های دست‌باف، یکی از ظرفیت‌های مهم صنایع‌دستی استان کهگیلویه و بویراحمد به شمار می‌رود.