به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مازندران، حسین گرائیلی‌نژاد با کسب ۱۴ رأی از ۱۶ رأی مأخوذه، به مدت چهار سال به‌عنوان رئیس هیئت دوچرخه‌سواری استان انتخاب شد.

مجمع انتخاباتی این هیئت با حضور رسول اسدی رئیس فدراسیون دوچرخه‌سواری، حسین بریمانی مدیرکل ورزش و جوانان مازندران، اسماعیل پهلوان معاون ورزشی اداره‌کل و دیگر اعضای مجمع در سالن اجتماعات شهید زرهون برگزار شد. گرائیلی‌نژاد تنها نامزد این انتخابات بود.

رسول اسدی رئیس فدراسیون دوچرخه‌سواری در این مجمع مازندران را از استان‌های قهرمان‌پرور و ورزش‌خیز کشور دانست و گفت: دوچرخه‌سواران و قهرمانان بنامی در این استان فعالیت دارند.

وی تکمیل پیست دوچرخه‌سواری ماهفروجک ساری را از دغدغه‌های مهم فدراسیون عنوان کرد و افزود: امیدواریم این طرح با همکاری شرکت توسعه و تجهیز هرچه زودتر تکمیل شود.

اسدی با اشاره به برگزاری منظم لیگ‌های دوچرخه‌سواری گفت: سال گذشته با وجود شرایط ناشی از جنگ ۱۲روزه و جنگ رمضان، مسابقات در بخش‌های جاده، کوهستان، پیست و المپیک به‌صورت منظم برگزار شد.

حسین بریمانی مدیرکل ورزش و جوانان مازندران نیز با قدردانی از حمایت فدراسیون و اعضای مجمع از دوچرخه‌سواری استان گفت: این رشته ورزشی همچون دیگر رشته‌ها در مازندران مورد توجه است و قهرمانان بزرگی در آن فعالیت دارند.

وی استفاده از همه ظرفیت‌ها را برای توسعه ورزش ضروری دانست و افزود: با وفاق، همدلی و تلاش جمعی می‌توان به موفقیت رشته‌های ورزشی و ورزش استان کمک کرد.

مدیرکل ورزش و جوانان مازندران همچنین بر پیگیری تکمیل پیست دوچرخه‌سواری ماهفروجک ساری با همکاری فدراسیون تأکید کرد.

در پایان این مجمع، حسین گرائیلی‌نژاد، رئیس جدید هیئت دوچرخه‌سواری مازندران، نکاتی درباره برنامه‌های این هیئت برای توسعه این رشته در استان ارائه کرد.