\u0628\u0647 \u06af\u0632\u0627\u0631\u0634 \u062e\u0628\u0631\u06af\u0632\u0627\u0631\u06cc \u0635\u062f\u0627 \u0648 \u0633\u06cc\u0645\u0627\u060c \u062f\u0631 \u0631\u0648\u0632\u0647\u0627\u06cc\u06cc \u06a9\u0647 \u062c\u0646\u06af \u0632\u0646\u062f\u06af\u06cc \u0631\u0627 \u0646\u0634\u0627\u0646\u0647 \u06af\u0631\u0641\u062a\u0647 \u0628\u0648\u062f \u0627\u0646\u0633\u0627\u0646\u0647\u0627\u06cc\u06cc \u062a\u0644\u0627\u0634 \u06a9\u0631\u062f\u0646\u062f \u062a\u0627 \u0632\u0646\u062f\u06af\u06cc \u0647\u0645\u0686\u0646\u0627\u0646 \u062c\u0631\u06cc\u0627\u0646 \u062f\u0627\u0634\u062a\u0647 \u0628\u0627\u0634\u062f.\n \n\u00a0