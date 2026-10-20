به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان ، سرهنگ امیرحسین نقی مهر گفت: کلاهبرداران با سوءاستفاده از اعتماد کاربران و ایجاد نگرانی یا عجله، خود را به جای مدیران و مسئولان مدارس معرفی کرده و با درخواست کد تأیید، زمینه دسترسی غیرمجاز به حساب‌های کاربری را فراهم می‌کنند.

وی با تأکید بر ضرورت حفظ محرمانگی کد‌های تأیید، از شهروندان خواست این کد‌ها را در اختیار دیگران قرار ندهند و در صورت مواجهه با موارد مشکوک، از طریق سایت www.policefata.ir یا شماره ۰۶۹۳۸۰ با پلیس فتا ارتباط برقرار کنند.