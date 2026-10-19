مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان همدان از توزیع حدود ۱۲ هزار تن انواع کود‌های فسفاته، پتاسه و ازته بین کشاورزان استان از ابتدای شهریور خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان همدان، بهروز الیاسی با اشاره به روند تأمین و توزیع نهاده‌های کشاورزی در استان گفت: از ابتدای سال ۱۴۰۵ تاکنون، بیش از ۴۲ هزار تن انواع کود‌های فسفاته و پتاسه برای استان تخصیص یافته که از این میزان، ۳۶ هزار تن بین کشاورزان توزیع شده است.

وی با بیان اینکه از ابتدای شهریور نیز توزیع کود‌های مورد نیاز کشت‌های پاییزه آغاز شده است، افزود: تاکنون حدود ۱۲ هزار تن انواع کود‌های فسفاته، پتاسه و ازته برای کشت‌های پایه استان در اختیار کشاورزان قرار گرفته است.

مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان همدان با اشاره به تغییر سازوکار پرداخت یارانه کود‌های شیمیایی از ابتدای سال جاری اظهار کرد: از هشتم اردیبهشت امسال، یارانه مربوط به خرید کود‌های فسفاته و پتاسه به حساب کشاورزان واریز می‌شود.

الیاسی ادامه داد: تاکنون در دو مرحله، حدود چهار میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان یارانه به حساب کشاورزان واریز شده و سند دیگری به مبلغ ۱۱ میلیارد تومان نیز برای پرداخت در روز‌های آینده آماده است.

وی از کشاورزان خواست هنگام دریافت کود‌های فسفاته و پتاسه، شماره شبای حساب خود در بانک کشاورزی را در اختیار کارگزاران قرار دهند تا مبالغ یارانه به حساب آنان واریز شود.

الیاسی با اشاره به وضعیت ذخایر کود در انبار‌های استان گفت: در حال حاضر بیش از ۲۰۰ تن کود شیمیایی در انبار مرکزی موجود است و موجودی کود‌های پتاسه نیز به حدود سه هزار و ۲۸۰ تن می‌رسد. همچنین حدود ۱۰۰ تن کود فسفاته در مسیر انتقال از شیراز به انبار‌های استان قرار دارد.

وی افزود: با توجه به شرایط موجود و برای کمک به تأمین نیاز کشور، بخشی از کود‌ها به‌صورت فله‌ای از بنادر وارد استان می‌شود و پس از کیسه‌گیری و آماده‌سازی استاندارد، در اختیار کشاورزان قرار می‌گیرد.

مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان همدان با اشاره به عملکرد سال گذشته این شرکت نیز گفت: در سال ۱۴۰۴ بیش از ۱۲۰ هزار تن انواع کود‌های فسفاته، پتاسه و ازته بین کشاورزان استان توزیع شد.

الیاسی با بیان اینکه ۱۰۵ کارگزار فعال در استان آماده ارائه خدمات به کشاورزان هستند، افزود: کشاورزان می‌توانند برای دریافت کود‌های مورد نیاز خود به کارگزاری‌های فعال مراجعه کنند.

وی گفت: در حال حاضر مشکلی در زمینه توزیع کود و پرداخت یارانه‌های مربوط به آن وجود ندارد.