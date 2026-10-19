سرپرست مرکز اطلاع رسانی و روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش:سازمان نوسازی مدارس را «معمار فیزیکی عدالت آموزشی» توصیف کرد وگفت: فعالیت‌های این سازمان فراتر از اجرای پروژه‌های عمرانی، ساختن آینده و ایجاد فرصت‌های برابر برای فرزندان این مرز و بوم است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ زهرا علی‌اکبری سرپرست مرکز اطلاع رسانی و روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش در نشست برخط مدیران روابط عمومی ادارات کل نوسازی مدارس سراسر کشور با اشاره به تقویت اطلاع‌رسانی و مستندسازی دستاورد‌های نهضت توسعه عدالت آموزشی بر لزوم انعکاس هنرمندانه تلاش‌های جهادی در عرصه مدرسه‌سازی تأکید کرد.

وی افزود: هرگاه از امید و آبادانی سخن می‌گوییم، ذهن به سمت مدرسه معطوف می‌شود؛ چرا که تحقق عدالت آموزشی در گرو فراهم‌سازی زیرساخت‌های مناسب است.

علی اکبری سازمان نوسازی مدارس را «معمار فیزیکی عدالت آموزشی» توصیف کرد و افزود: فعالیت‌های این سازمان فراتر از اجرای پروژه‌های عمرانی، ساختن آینده و ایجاد فرصت‌های برابر برای فرزندان این مرز و بوم است.

سرپرست مرکز اطلاع رسانی و روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش گفت: در همین راستا، توسعه فضا‌های آموزشی به عنوان یکی از مهم‌ترین رخداد‌های خبری حوزه پیشرفت کشور، ظرفیت بی‌نظیری برای ترسیم چهره امید و آبادانی در رسانه‌ها دارد و اهالی قلم می‌توانند با برجسته‌سازی ابعاد انسانی و اجتماعی این پروژه‌ها، گامی مؤثر در جهت ترغیب مشارکت‌های مردمی بردارند.

علی اکبری گفت: تبیین دقیق پیوند میان مدرسه‌سازی و پویایی جوامع محلی در محصولات خبری، به مخاطبان نشان می‌دهد که هر خشت بناشده در مناطق محروم، سرمایه‌گذاری مطمئنی برای ارتقای سرمایه اجتماعی و شکوفایی استعداد‌های فردای ایران اسلامی است.

سرپرست مرکز اطلاع رسانی و روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش پیشنهاد کرد: روابط عمومی‌ها به‌صورت مستمر، هر هفته روایت یک مدرسه (به‌ویژه در مناطق کم‌برخوردار) را با استفاده از ظرفیت خبرگزاری پانا و ثبت تجربیات دانش‌آموزان و معلمان منعکس کنند.