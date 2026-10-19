امام جمعه کلاردشت با اشاره به فداکاری پرستاران در دوران دفاع مقدس، کرونا و جنگ‌های اخیر، بر پرداخت به‌موقع مطالبات آنان تأکید کرد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مازندران، حجت‌الاسلام باکویی امام جمعه کلاردشت به همراه جمعی از مسئولان با حضور در بیمارستان حضرت قائم (عج) این شهرستان، از پرستاران به پاس خدمات و تلاش‌های شبانه‌روزی آنان تجلیل کرد.

حجت‌الاسلام باکویی با اشاره به نقش پرستاران در حوزه بهداشت و درمان گفت: پرستاران در دوران هشت سال دفاع مقدس و همه‌گیری کرونا، از جان و مال و خانواده خود گذشتند و جلوه‌هایی از ایثار را به نمایش گذاشتند.

وی افزود: پرستاران در جنگ‌های اخیر نیز در صحنه حضور داشتند و نقش خود را به بهترین نحو ایفا کردند.

امام جمعه کلاردشت با تأکید بر ضرورت حمایت از پرستاران گفت: دولت و مسئولان ذی‌ربط باید مطالبات و حقوق پرستاران را به‌موقع پرداخت کنند تا آنان بتوانند با آرامش روحی و بدون دغدغه به خدمت‌رسانی ادامه دهند.

در پایان این مراسم، حجت‌الاسلام باکویی و همراهان از یکی از جانبازان شیمیایی دوران جنگ تحمیلی که در بیمارستان بستری بود، عیادت کردند.

همچنین از همسر این جانباز که سال‌ها از وی مراقبت و پرستاری کرده است، به پاس تلاش‌ها و فداکاری‌هایش قدردانی شد.