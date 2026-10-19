رئیس سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور از کاهش حدود ۸۰ درصدی سطح حریق نسبت به سال گذشته خبر داد و بر توسعه پایش هوشمند، تقویت تجهیزات حفاظتی و مشارکت مردم برای صیانت از عرصه‌های طبیعی تأکید کرد.



به گزارش گروه کشاورزی و محیط زیست خبرگزاری صداوسیما، رضا افلاطونی، رئیس سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور، در بیستمین جلسه شورای راهبری حفاظت در کرج، حفاظت از منابع طبیعی را مسئولیتی ملی و بین‌نسلی دانست و گفت: صیانت از جنگل‌ها، مراتع و سایر عرصه‌های طبیعی، علاوه بر اقدامات میدانی، به اصلاح قوانین، بهره‌گیری از فناوری‌های نوین و سازماندهی مشارکت‌های مردمی نیاز دارد.

وی با اشاره به گستردگی حدود ۱۳۵ میلیون هکتاری عرصه‌های منابع طبیعی کشور افزود: استفاده از سامانه‌های هوشمند، تصاویر ماهواره‌ای و پهپادها می‌تواند به شناسایی سریع‌تر تخلفات، پایش عرصه‌ها و پیشگیری از حریق کمک کند.

افلاطونی همچنین از اجرای مرحله دوم توزیع تجهیزات مورد نیاز حفاظت و مدیریت حریق خبر داد و گفت: موتورسیکلت‌های حفاظتی، لباس و پوتین عملیاتی، کوله‌های انفرادی و تجهیزات اطفای حریق در این مرحله توزیع می‌شود. راه‌اندازی یگان پهپادی سازمان نیز در دست پیگیری است.

تأکید بر هوش مصنوعی و پیشگیری از تخلفات

در این نشست، سردار رضا بنی‌اسدی‌فر، فرمانده یگان‌های انتظامی و حفاظتی فراجا، نیز هوشمندسازی حفاظت از منابع طبیعی را ضروری دانست و بر استفاده از فناوری‌هایی مانند هوش مصنوعی، دوربین‌های نظارتی و حسگرهای تشخیص صدا برای شناسایی تخلفات تأکید کرد.

وی با بیان اینکه حفاظت باید از اقدامات صرفاً واکنشی به سمت پیشگیری و پیش‌بینی تهدیدها حرکت کند، گفت: شناسایی مناطق حساس و کانون‌های بحرانی و استقرار هدفمند تجهیزات نظارتی، نقش مهمی در افزایش اثربخشی حفاظت از جنگل‌ها و مراتع دارد.

بنی‌اسدی‌فر همچنین بازنگری در قوانین، بررسی تعارضات و خلأهای قانونی و تشکیل اتاق فکر مشترک با حضور دستگاه‌های مسئول را برای هماهنگی بیشتر و مقابله مؤثر با تخلفات پیشنهاد کرد.

مشارکت مردم؛ ضرورت حفاظت پایدار

رئیس سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور با تأکید بر نقش جوامع محلی، تشکل‌ها و همیاران طبیعت گفت: حفاظت پایدار بدون همراهی مردم امکان‌پذیر نیست و مشارکت بهره‌برداران در طرح‌های جنگلداری، مرتع‌داری و بیابان‌زدایی باید توسعه یابد.

افلاطونی همچنین با قدردانی از حمایت‌های سازمان برنامه و بودجه و نمایندگان مجلس از افزایش قابل توجه اعتبارات مرتبط با حفاظت و مدیریت منابع طبیعی خبر داد و بر ضرورت تأمین منابع مالی مورد نیاز تأکید کرد.

وی کاهش حدود ۸۰ درصدی سطح حریق نسبت به سال گذشته را حاصل اقدامات پیشگیرانه، عملیاتی و همکاری دستگاه‌ها دانست و گفت: تداوم این روند به تقویت تجهیزات، افزایش آمادگی نیروها، استفاده از فناوری‌های نوین و توسعه مشارکت مردمی نیاز دارد.

در پایان این نشست، آیین توزیع تجهیزات انفرادی و گروهی حفاظت از عرصه‌های منابع طبیعی برگزار شد.