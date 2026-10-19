مدیرکل حوزه ریاست و روابط عمومی سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور از تحویل بیش از ۲۲ هزار کلاس درس در نهضت مدرسه سازی خبرداد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ نشست برخط مدیران روابط عمومی ادارات کل نوسازی مدارس سراسر کشور با تأکید بر ضرورت تقویت اطلاع‌رسانی، مستندسازی دستاورد‌های نهضت توسعه عدالت آموزشی و بازتاب گسترده تلاش‌های میدانی این حوزه برگزار شد.

در این نشست، شهریار خواجه‌صالحانی، مدیرکل حوزه ریاست و روابط عمومی سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور؛ با اشاره به توفیقات چشمگیر نهضت توسعه عدالت آموزشی اظهار کرد: این نهضت بزرگ با مشارکت مردمی آغاز شد و در ابعاد کمی و کیفی، اتفاقات بسیار ارزشمندی را رقم زد؛ به‌طوری‌که در گام دوم این طرح، بیش از ۲۳۰۰ فضای آموزشی تحویل داده شد و روند بهره‌برداری از پروژه‌های آماده با شتاب مطلوبی ادامه یافت.

وی با اشاره به مقاومت و استمرار خدمات‌رسانی در شرایط دشوار افزود: در جریان حملات و جنگ تحمیلی، بیش از هزار و ۳۰۰ فضای آموزشی آسیب دید، اما فعالیت‌های عمرانی و آیین‌های افتتاح پروژه‌ها حتی زیر فشار حملات موشکی و شرایط سخت متوقف نشد، و در کنار تحویل پروژه‌های گام دوم نهضت؛ ۱۲۸۸ مدرسه آسیب دیده در جنگ مرمت و بهسازی و حدود ۸۳ هزار کلاس درس نیز در طرح شهید عجمیان بهسازی وشاداب سازی گردید.

صالحانی گفت: برگزاری آیین افتتاح هم‌زمان پروژه‌های گام دوم نهضت در این شرایط حساس آن هم با حضور رئیس‌جمهور محترم، گواه روشنی بر اهمیت حیاتی موضوع عدالت آموزشی و نگاه ویژه دولت به این حوزه و سند تاییدی بر خدمات ارزشمند خانواده پرافتخار نوسازی مدارس است، تمامی استان‌ها به خصوص استان‌های درگیر جنگ باید این ابعاد افتخارآفرین را به‌درستی روایت کنند.

مدیرکل حوزه ریاست و روابط عمومی سازمان نوسازی مدارس کشور خطاب به مسئولان روابط عمومی‌ها تأکید کرد: مراقب باشیم در میان حجم فعالیت‌های گسترده عمرانی، ارزش و اهمیت کار خطیر روابط عمومی‌ها کم‌رنگ نشود؛ چرا که کار بزرگ در کنار روایتگری مؤثر معنا می‌یابد.

صالحانی با اشاره به برنامه‌های پیش‌رو در گام سوم نهضت و برگزاری بیست و هشتمین جشنواره خیرین مدرسه‌ساز، خواستار بهره‌گیری از شیوه‌های خلاقانه در تولید محتوا شد و گفت: در تولیدات رسانه‌ای نباید تنها به آمار و ارقام بسنده کرد؛ بلکه باید احساس و تجربه اصیل دانش‌آموزان، معلمان، خیرین ارجمند و مدیران مدارس به تصویر کشیده شود.

وی تأکید کرد: جشنواره خیرین مدرسه‌ساز باید به یک رویداد فراگیر مردمی با هدف ایجاد نشاط اجتماعی و تکریم جایگاه خیرین نیک‌اندیش تبدیل شود.

صالحانی زنده‌نگه‌داشتن یاد و نام شهدای دانش‌آموز میناب، حضور خانواده‌های معظم شهدا، بهره‌گیری از ظرفیت خبرنگاران پانا، تولید اینفوگرافیک، برگزاری تور‌های رسانه‌ای، تهیه گزارش‌های پیش و پس از رویداد و ساخت کلیپ‌های مستند از زندگی خیرین را از محور‌های کلیدی این حوزه برشمرد.

در این نشست، زهرا علی‌اکبری، سرپرست مرکز اطلاع رسانی و روابط عمومی وزارت آموزش‌وپرورش، با گرامیداشت یاد شهدا اظهار کرد: هرگاه از امید و آبادانی سخن می‌گوییم، ذهن به سمت مدرسه معطوف می‌شود؛ چرا که تحقق عدالت آموزشی در گرو فراهم‌سازی زیرساخت‌های مناسب است.

وی سازمان نوسازی مدارس را «معمار فیزیکی عدالت آموزشی» توصیف کرد و افزود: فعالیت‌های این سازمان فراتر از اجرای پروژه‌های عمرانی، ساختن آینده و ایجاد فرصت‌های برابر برای فرزندان این مرز و بوم است.

وی پیشنهاد کرد روابط عمومی‌ها به‌صورت مستمر، هر هفته روایت یک مدرسه (به‌ویژه در مناطق دوردست) را با استفاده از ظرفیت خبرگزاری پانا و ثبت تجربیات دانش‌آموزان و معلمان منعکس کنند.

در پایان این نشست، بر ضرورت هم‌افزایی حداکثری میان روابط عمومی‌های ادارات کل استانی و ستاد وزارت آموزش‌وپرورش جهت بازتاب شایسته دستاورد‌های نهضت توسعه عدالت آموزشی و صبغه مردمی مدرسه‌سازی تأکید شد.