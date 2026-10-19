نیمه نخست دیدار تیم‌های فوتبال مس شهر بابک و پرسپولیس با یک گل به سود شاگردان تارتار به پایان رسید.

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، دیدار تیم‌های فوتبال مس شهربابک و پرسپولیس از ساعت ۱۵:۳۰ امروز دوشنبه از هفته نهم لیگ برتر فصل جاری در ورزشگاه شهید سلیمانی شهربابک برگزار شد که نیمه نخست با نتیجه یک بر صفر به سود پرسپولیس همراه بود.

تیوی بیفوما (۳۳) برای پرسپولیس





محسن طرحانی مدافع مس شهربابک در دقیقه ۱۷ برای دفع توپ خطای هند واضحی را انجام داد که با ورود VAR و بازبینی صحنه توسط کوپال ناظمی با کارت قرمز از زمین اخراج شد تا مسی ها به خاطر بک اشتباه فردی، ۱۰ نفره شود.







ترکیب مس شهربابک:

آیدین قویدل، محمدرضا رئوفی، محسن طرحانی، مهدی محمدی، محمدجواد پورعوض، پوریا غلامی، زبیر نیک‌نفس (۳۷ -علیرضا عنایت زاده)، مجید تاجیک، علیرضا ولی‌زاده و مجتبی هاشمی‌نسب و عارف قزل.

ترکیب پرسپولیس:

پیام نیازمند، محمدمهدی زارع، حسین ابرقویی، مجید عیدی، مهدی تیکدری، پویا پورعلی، محمد خدابنده‌لو، محمدمهدی محبی، اوستون اورونوف، تیوی بیفوما و علی علیپور