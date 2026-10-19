تیم فوتبال پرسپولیس در هفته نهم لیگ برتر مقابل مس شهر بابک با ۳ گل به برتری رسید.

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، تیم‌های فوتبال مس شهربابک و پرسپولیس در چارچوب هفته نهم لیگ برتر فوتبال، در ورزشگاه شهید سلیمانی شهربابک به مصاف هم رفتند که این دیدار با نتیجه ۳ بر صفر به سود شاگردان مهدی تارتار به پایان رسید تا این تیم ۲۰ امتیازی شود و حاشیه امنیت خود در صدر جدول را با سایر رقبا به ۳ امتیاز برساند. تیوی بیفوما در دقیقه ۳۳، مجید عیدی در دقیقه ۷۲ و محمدحسین صادقی ۳+۹۰ گل‌های پرسپولیس را به ثمر رساند.

در این نیمه مسی‌ها هم در چند صحنه توانستند روی دروازه پرسپولیس موقعیت ایجاد کنند که در جدی‌ترین موقعیت در دقیقه ۱۳ عارف قزل در موقعیتی تک‌به تک موفق به گلزنی نشد و نیازمند توپ این بازیکن را مهار کرد. در ادامه شاگردان قاسم شهبا خیلی زود یک بازیکن خود را از دست دادند. محسن طرحانی در دقیقه ۲۱ پس از اینکه مرتکب خطای هند شد، بعد از بررسی توسط VAR با کارت قرمز ناظمی روبه‌رو شد.

پرسپولیس پس از ۱۰ نفره شدن مس سعی کرد از یک بازیکن اضافه خود بهره ببرد و فشارش را روی دروازه مس بیشتر کرد و در ادامه بازی یک موقعیت جدی در دقیقه ۳۱ هم روی یک ضدحمله به دست آورد که توسط مهدی محبی از دست رفت، تا بالاخره فشار سرخپوشان جواب داد و قفل دروازه‌ها در دقیقه ۳۳ شکسته شد. تیوی بیفوما روی پاس در عمق ارونوف صاحب توپ شد و با یک ضربه بغل‌پا دروازه مس را باز کرد.

در ادامه ارونوف می‌توانست زننده گل دوم پرسپولیس باشد، اما ضربه زمینی او از داخل محوطه جریمه با بدشانسی به تیر عمودی دروازه برخورد کرد.

پرسپولیس پس از بررسی یک صحنه مشکوک در محوطه جریمه مس، صاحب ضربه پنالتی شد، اما علی علیپور قدر این موقعیت را ندانست و ضربه پنالتی مهاجم سرخ‌ها به تیر عمودی برخورد کرد و به بیرون رفت.

شاگردان تارتار باز هم با توجه به برتری عددی که در زمین داشتند توپ را در اختیار داشتند و در دقیقه ۷۴ روی حرکت تیمی و پاس تک‌ضربی که محبی برای عیدی در محوطه جریمه مس آماده کرد تا سرخپوشان با گلزنی شماره ۲۰ خود در صدر جدول ۲۰ امتیازی شوند.

این پایان کار نبود و پرسپولیس در وقت‌های اضافه و در دقیقه ۳+۹۰ توسط حرکت انفرادی محمدحسین صادقی گل سوم را به ثمر رساند. صادقی پس از چند پیش‌روی به سمت دروازه مس از پشت محوطه جریمه با شوتی محکم دروازه قویدل را باز کرد تا پیروزی شیرین‌تری برای پرسپولیس بدست بیاید.

ترکیب پرسپولیس: پیام نیازمند، محمدمهدی زارع (دقیقه ۷۶ دانیال ایری)، حسین ابرقویی، مهدی تیکدری (دقیقه ۸۵ محمدحسین صادقی)، علی علیپور (دقیقه ۷۶ پوریا شهرآبادی)، مهدی محبی، مجید عیدی، تی‌وی بیفوما (دقیقه ۸۵ امیرحسین محمودی)، پویا پورعلی، استون اورونوف (دقیقه ۴۶ ابوالفضل جلالی)، و محمد خدابنده‌لو.

ترکیب مس شهربابک: آیدین قویدل، محمدجواد پورعوض (دقیقه ۷۸ امید نافذ)، محمدرضا رئوفی‌منش، محسن طرحانی، مهدی محمدی، پوریا غلامی (دقیقه ۶۹ محمد جان‌نیا)، زبیر نیک‌نفس (دقیقه ۳۷ علیرضا عنایت‌زاده)، مجید تاجیک، مجتبی هاشمی‌نسب (دقیقه ۷۸ محسن سفیدچغایی)، علیرضا ولی‌زاده و عارف قزل (دقیقه ۴۶ علی‌اکبر کربلایی).

تیم فوتبال پرسپولیس با کسب برتری در این بازی، ۲۰ امتیازی شد و در صدر جدول قرار گرفت و مس هم با ۵ امتیاز در قعر ماند.