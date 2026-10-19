رئیس اداره ایمنی و ترافیک اداره‌کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای آذربایجان غربی اعلام کرد: امسال ۳ هزار و ۱۴۴ موتورسوار در استان آموزش‌های مرتبط با ایمنی ترافیک را دریافت کرده‌اند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مهاباد، رئیس اداره ایمنی و ترافیک اداره‌کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای آذربایجان غربی از آموزش بیش از ۶ هزار دانش‌آموز و موتورسوار در سال ۱۴۰۵ خبر داد و گفت: سه طرح ایمنی و آموزشی استان با مجموع اعتباری بالغ بر ۶۳ میلیارد ریال، به پیشرفت ۹۵ درصدی رسیده‌اند.

خسرو فردوس‌نیا اظهار کرد: در راستای ارتقای ایمنی تردد و گسترش فرهنگ صحیح رانندگی، سه طرح شامل آموزش و تأمین تجهیزات ایمنی برای کاربران آسیب‌پذیر، کنترل و نظارت بر حمل‌ونقل عمومی جاده‌ای و آموزش و ارائه تجهیزات به دانش‌آموزان مدارس حاشیه راه‌های استان در حال اجراست که هر سه طرح به پیشرفت ۹۵ درصدی رسیده‌اند.

وی با اشاره به اعتبارات این طرح‌ها افزود: برای اجرای طرح آموزش و تجهیزات ایمنی به کاربران آسیب‌پذیر استان ۲۴ میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال، طرح کنترل و نظارت بر حمل‌ونقل عمومی جاده‌ای ۱۴ میلیارد و ۹۰۰ میلیون ریال و طرح آموزش و ارائه تجهیزات به دانش‌آموزان مدارس حاشیه راه‌ها ۲۳ میلیارد و ۶۰۰ میلیون ریال اختصاص یافته است.

رئیس اداره ایمنی و ترافیک اداره‌کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای آذربایجان غربی با تأکید بر اهمیت آموزش گروه‌های در معرض خطر تصریح کرد: در سال جاری ۲۸ مدرسه حاشیه راه‌های استان تحت پوشش برنامه‌های آموزشی ایمنی قرار گرفته‌اند و سه‌هزار و ۱۷۳ دانش‌آموز و سه‌هزار و ۱۴۴ موتورسوار نیز آموزش‌های مرتبط با ایمنی ترافیک را دریافت کرده‌اند.

فردوس‌نیا ادامه داد: مقایسه عملکرد سال جاری با مدت مشابه سال گذشته نشان می‌دهد تعداد مدارس تحت پوشش از ۱۲ به ۲۸ مدرسه، شمار دانش‌آموزان آموزش‌دیده از ۹۱۵ به سه‌هزار و ۱۷۳ نفر و تعداد موتورسواران آموزش‌دیده از یک‌هزار و ۲۸۱ به سه‌هزار و ۱۴۴ نفر افزایش یافته است.

وی خاطرنشان کرد: آموزش دانش‌آموزان مدارس حاشیه راه‌ها، ارتقای آگاهی موتورسواران و تجهیز کاربران آسیب‌پذیر به ملزومات ایمنی در کنار نظارت بر ناوگان حمل‌ونقل عمومی جاده‌ای از محور‌های اصلی برنامه‌های ایمنی این اداره‌کل است که با هدف افزایش آگاهی ترافیکی، پیشگیری از حوادث و ارتقای ایمنی تردد در محور‌های مواصلاتی استان دنبال می‌شود.