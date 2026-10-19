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سردار رضا بنیاسدیفر فرمانده یگانهای انتظامی و حفاظتی فراجا گفت: تجهیزات جدید اطفای حریق، توان حفاظت از عرصههای طبیعی را دوچندان میکند.
به گزارش گروه کشاورزی، توسعه روستایی و محیط زیست خبرگزاری صدا و سیما، فرمانده یگانهای انتظامی و حفاظتی فراجا در جریان الحاق امکانات جدید مقابله با حریق به یگان حفاظت منابع طبیعی، بر ضرورت تقویت هوشمندانه تعامل میان پلیس و دستگاههای متولی تأکید کرد.
سردار بنیاسدیفر با اشاره به وجود همافزایی مناسب میان مجموعههای امنیتی و سازمانهای متولی حفاظت از منابع طبیعی تصریح کرد که این تعاملات باید متناسب با نیازهای روز و با رویکردی هوشمندانه ارتقا یابد.
به گفته فرمانده یگانهای انتظامی و حفاظتی فراجا، توسعه این همکاریها و بهکارگیری امکانات نوین، تضمینکننده حفاظت مؤثرتر از عرصههای طبیعی و مقابله قاطع با حوادث احتمالی در این حوزه خواهد بود.