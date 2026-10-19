به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، به نقل از روابط عمومی شرکت نفت استان، پیرو اطلاعیه شماره یک و با توجه به ضرورت همراه داشتن و استفاده از کارت سوخت شخصی، شهروندانی که فاقد کارت سوخت هستند می‌توانند درخواست خود را از طریق سامانه اینترنتی fcs.niopdc.ir ثبت کرده و پس از دریافت پیامک، برای دریافت کارت سوخت خود در کوتاه‌ترین زمان ممکن به مراکز اعلام‌شده مراجعه کنند.

همچنین شهروندانی که رمز کارت سوخت خود را فراموش کرده‌اند یا کارت آنان به دلیل سه مرتبه ورود رمز اشتباه مسدود شده است، می‌توانند با همراه داشتن مدارک لازم، برای حذف رمز و فعال‌سازی مجدد کارت به مراکز زیر مراجعه کنند.

خدمات کارت سوخت در سطح استان خراسان رضوی به شرح زیر ارائه می‌شود: صدور آنی کارت سوخت و حذف رمز: مشهد، نیشابور، قوچان، تربت‌جام، تربت‌حیدریه، کاشمر، خواف، گناباد، سبزوار، بردسکن و جغتای.

صرفاً حذف رمز کارت سوخت: تایباد، سرخس، فریمان و درگز

مرکز ارائه خدمات کارت سوخت در مشهد، در ناحیه مرکزی شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی، نبش صاحب‌الزمان ۷ مستقر است. در سایر شهرستان‌ها نیز خدمات در محل نواحی مربوطه ارائه می‌شود.

ساعت ارائه خدمات: ناحیه مرکزی مشهد: از ساعت ۸ تا ۱۷ سایر مراکز اعلام‌ شده: از ساعت ۸ تا ۱۳