به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان همدان، علی طهماسبیان با اشاره به ضرورت اجرای طرح نیم‌رینگ شمالی همدان گفت: به‌دلیل نبود مسیرهای مناسب برای تردد خودروهای برون‌شهری، این خودروها وارد محدوده شهر می‌شوند و ترافیک سنگینی را در معابر شهری، به‌ویژه در ساعات اوج ترافیک، ایجاد می‌کنند که موجب نارضایتی و دشواری تردد شهروندان می‌شود.

وی افزود: طرح نیم‌رینگ شمالی با هدف بهبود وضعیت ترافیکی شهر و کاهش مشکلات ناشی از ورود خودروهای برون‌شهری در حال اجراست.

شهردار منطقه سه همدان اظهار داشت: در این مرحله از میدان امام حسن(ع) آغاز می‌شود و به طول یک‌ونیم کیلومتر تا بلوار شهیدان چنگیزی امتداد دارد.

طهماسبیان با بیان اینکه تملک اراضی مسیر از بخش‌های مهم و دشوار اجرای این طرح است، گفت: با دستور دادستانی و مجوز شورای اسلامی شهر، مذاکرات با مالکان آغاز شده و عملیات تملک هم‌زمان با اجرای اقدامات عمرانی در حال انجام است.

وی اعتبار پیش‌بینی‌شده برای اجرای پروژه در سال جاری را ۲۰۰ میلیارد تومان اعلام کرد و افزود: هزینه اجرای کامل این مسیر بیش از یک‌هزار میلیارد تومان برآورد می‌شود.

شهردار منطقه سه همدان ادامه داد: برنامه‌ریزی شده است با تأمین اعتبارات مورد نیاز در سال جاری و پیش‌بینی اعتبار مناسب در سال آینده با همکاری شورای اسلامی شهر، روند اجرای طرح سرعت بگیرد و مسیر تا محدوده دانشگاه آزاد اسلامی امتداد یابد.

طهماسبیان ابراز امیدواری کرد، با تأمین منابع مالی و پیشرفت عملیات اجرایی و تملکی، این طرح در سال آینده به بهره‌برداری برسد و زمینه کاهش بار ترافیکی و تسهیل تردد شهروندان همدانی را فراهم کند.