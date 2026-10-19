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شهردار منطقه سه همدان از آغاز مرحله ی نخست طرح عمرانی و تملکی نیمرینگ شمالی شهر همدان با اعتبار پیشبینیشده ۲۰۰ میلیارد تومان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان همدان، علی طهماسبیان با اشاره به ضرورت اجرای طرح نیمرینگ شمالی همدان گفت: بهدلیل نبود مسیرهای مناسب برای تردد خودروهای برونشهری، این خودروها وارد محدوده شهر میشوند و ترافیک سنگینی را در معابر شهری، بهویژه در ساعات اوج ترافیک، ایجاد میکنند که موجب نارضایتی و دشواری تردد شهروندان میشود.
وی افزود: طرح نیمرینگ شمالی با هدف بهبود وضعیت ترافیکی شهر و کاهش مشکلات ناشی از ورود خودروهای برونشهری در حال اجراست.
شهردار منطقه سه همدان اظهار داشت: در این مرحله از میدان امام حسن(ع) آغاز میشود و به طول یکونیم کیلومتر تا بلوار شهیدان چنگیزی امتداد دارد.
طهماسبیان با بیان اینکه تملک اراضی مسیر از بخشهای مهم و دشوار اجرای این طرح است، گفت: با دستور دادستانی و مجوز شورای اسلامی شهر، مذاکرات با مالکان آغاز شده و عملیات تملک همزمان با اجرای اقدامات عمرانی در حال انجام است.
وی اعتبار پیشبینیشده برای اجرای پروژه در سال جاری را ۲۰۰ میلیارد تومان اعلام کرد و افزود: هزینه اجرای کامل این مسیر بیش از یکهزار میلیارد تومان برآورد میشود.
شهردار منطقه سه همدان ادامه داد: برنامهریزی شده است با تأمین اعتبارات مورد نیاز در سال جاری و پیشبینی اعتبار مناسب در سال آینده با همکاری شورای اسلامی شهر، روند اجرای طرح سرعت بگیرد و مسیر تا محدوده دانشگاه آزاد اسلامی امتداد یابد.
طهماسبیان ابراز امیدواری کرد، با تأمین منابع مالی و پیشرفت عملیات اجرایی و تملکی، این طرح در سال آینده به بهرهبرداری برسد و زمینه کاهش بار ترافیکی و تسهیل تردد شهروندان همدانی را فراهم کند.