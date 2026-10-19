به گزارش خبرگزاری صداوسیمای کرمان، سرهنگ"رمضان نژاد"در تشریح این خبر، گفت: ماموران پلیس آگاهی با انجام اقدامات اطلاعاتی محل دپوی احشام قاچاق از شهر‌های شمالی کشور در حوزه سیرجان را شناسایی و طی یک عملیات از خروج ۳۶ راس گوسفند قاچاق به آن سوی مرز‌های جنوب کشور جلوگیری کردند.

وی در ادامه با اشاره به اینکه در این عملیات ۳ قاچاقچی دستگیر و به مراجع قضایی معرفی و ۳ دستگاه خودروی وانت در این راستا توقیف شده است افزود:کارشناسان ارزش ریالی احشام مکشوفه را ۱۴ میلیارد ریال برآورد کردند.