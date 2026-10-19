هم‌زمان با برگزاری چهل‌وسومین جشنواره بین‌المللی فیلم کوتاه تهران، شبکه‌های مختلف رادیویی با تهیه و پخش برنامه‌های تخصصی، زنده و تحلیلی، به پوشش این رویداد فرهنگی و هنری می‌پردازند و با گفت‌و‌گو با فیلم‌سازان، منتقدان و عوامل آثار، مخاطبان را در جریان تازه‌ترین رویداد‌ها و حواشی جشنواره قرار می‌دهند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، به نقل از روابط عمومی معاونت صدا، برنامه «پیرنگ» رادیو ایران با حضور در پردیس سینمایی ملت، به بررسی فیلم‌های منتخب چهل‌وسومین دوره جشنواره فیلم کوتاه تهران با حضور منتقدان و عوامل فیلم‌ها می‌پردازد.

این برنامه از تولیدات گروه فرهنگ و تمدن رادیو ایران است و در گفت‌و‌گو‌هایی تخصصی، ابعاد مختلف آثار، دیدگاه‌های سازندگان و ظرفیت‌های سینمای کوتاه را بررسی می‌کند.

«پیرنگ» با حضور رضا فرخی به‌عنوان کارشناس‌مجری و همراهی تینا میرکریمی، گزارشگر، تلاش می‌کند ضمن انعکاس فضای جشنواره، مخاطبان رادیو را با آثار و دیدگاه‌های سینماگران حاضر در این رویداد آشنا کند.

تهیه‌کنندگی این برنامه را سیده‌زهرا صالحی بر عهده دارد و فرزاد محمدی نیز مسئول هماهنگی آن است.

«پیرنگ» از ۲۵ تا ۳۰ مهرماه، ساعت ۲۰ تا ۲۰:۴۵، از رادیو ایران پخش می‌شود.

رادیو صبا؛ «هنرچی» در روایت تازه‌های دنیای هنر

برنامه «هنرچی» رادیو صبا با نگاهی به رویداد‌ها و اخبار دنیای هنر، تازه‌ترین خبر‌های سینما، تئاتر، موسیقی و دیگر حوزه‌های فرهنگی و هنری را مرور می‌کند.

این برنامه ضمن پرداختن به حواشی دنیای هنر، نگاهی به رویداد‌ها و جشنواره‌های هنری دارد و در همین چارچوب، جشنواره فیلم کوتاه تهران را نیز بررسی می‌کند.

«هنرچی» به تهیه‌کنندگی آزاده شاهرخ‌مهر و با اجرای فریبا باقری، شنبه تا چهارشنبه ساعت ۲۱ از رادیو صبا پخش می‌شود.

رادیو جوان؛ «فیلم سی» با محوریت نقد و بررسی آثار جشنواره

برنامه «فیلم سی» رادیو جوان با محوریت نقد و بررسی فیلم‌های حاضر در جشنواره فیلم کوتاه تهران، هر شب ساعت ۲۱ از این شبکه رادیویی پخش می‌شود.

این برنامه از محل پردیس سینمایی ملت، به تهیه‌کنندگی و اجرای غزاله یراقی، با اجرای کارشناسی آرمین رجایی و حضور نسرین داداشی به‌عنوان منتقد، به بررسی و تحلیل آثار حاضر در جشنواره می‌پردازد.

رادیو فرهنگ؛ «هفت اقلیم»؛ روایت زنده جشنواره از پردیس سینمایی ملت

مجله زنده فرهنگی و هنری «هفت اقلیم» از گروه ادب و هنر رادیو فرهنگ، از ۲۵ مهرماه هر شب ساعت ۲۰ تا ۲۱، با استقرار در استودیوی اختصاصی پردیس سینمایی ملت، به‌طور زنده روی آنتن می‌رود و مهم‌ترین رویدادها، آثار و حواشی چهل‌وسومین جشنواره بین‌المللی فیلم کوتاه تهران را پوشش می‌دهد.

این برنامه به تهیه‌کنندگی و نویسندگی ملیحه صادق کاظمی و با مشاوره محتوایی داوود قنبری پخش می‌شود و مهدی محمدیان اجرای آن را بر عهده دارد. همچنین منصور اسکندری با عنوان «استاد حاشیه»، نگاهی طنازانه و ژورنالیستی به رویداد‌های جشنواره دارد.

«هفت اقلیم» در این ایام میزبان فیلم‌سازان، بازیگران، نویسندگان و عوامل محتوایی و اجرایی جشنواره خواهد بود تا ضمن گفت‌و‌گو با هنرمندان، تازه‌ترین آثار و روند برگزاری این رویداد معتبر سینمایی را واکاوی کند.

حمیرا فراتی، گزارشگر این برنامه نیز با حضور در میان مردم و تماشاگران فیلم‌های جشنواره، دیدگاه‌ها و نظرات آنان را درباره آثار به نمایش درآمده جویا می‌شود.

رادیو نمایش؛ «سین» در مرور رویداد‌های جشنواره

رادیو نمایش نیز با پخش ویژه‌برنامه «سین»، هر شب ساعت ۲۱، به مرور رویداد‌های چهل‌وسومین جشنواره بین‌المللی فیلم کوتاه تهران می‌پردازد.

تهیه‌کنندگی و گویندگی این برنامه را علی بهرامی بر عهده دارد.

رادیو تهران؛ «چراغ» با نگاهی به جشنواره فیلم کوتاه

برنامه سینمایی «چراغ» رادیو تهران نیز در بخشی از برنامه خود به موضوع جشنواره فیلم کوتاه تهران می‌پردازد. این برنامه دوشنبه‌ها از ساعت ۲۱:۳۰ تا ۲۳ به‌صورت زنده روی آنتن می‌رود.

شبکه‌های رادیویی با این برنامه‌ها، ضمن انعکاس رویداد‌های جشنواره فیلم کوتاه تهران، بستری برای معرفی آثار، گفت‌و‌گو با هنرمندان و منتقدان و آشنایی بیشتر مخاطبان با ظرفیت‌ها و جریان‌های سینمای کوتاه فراهم می‌کنند.