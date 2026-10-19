مدیرکل تعزیرات حکومتی استان بوشهر گفت: در ۶ ماه نخست امسال به پرونده تخلفات اقتصادی رسیدگی و متخلفان به پرداخت ۴۲ میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومان جریمه محکوم شدند.

به‌گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز بوشهر، سید موسی حسینی با تأکید بر برخورد قاطع با تخلفات اقتصادی، اظهار کرد: تسریع در رسیدگی به پرونده‌های فساد اقتصادی، گران‌فروشی، احتکار و کم‌فروشی در اولویت برنامه‌های تعزیرات حکومتی استان قرار دارد و در این راستا، تخلفات قاچاق کالا و سوخت نیز مورد توجه ویژه و رصد مستمر قرار می‌گیرد.

وی با اشاره به عملکرد اداره کل تعزیرات حکومتی استان بوشهر در نیمه نخست امسال، افزود: در حوزه رسیدگی به تخلفات بازار، امور صنفی و اقتصادی استان، پرونده‌های متخلفان بررسی شد و متخلفان به پرداخت ۴۲ میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومان جریمه نقدی محکوم شدند.

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان بوشهر با بیان اینکه رسیدگی به پرونده‌های حوزه سلامت و درمان با حساسیت دنبال می‌شود، یادآور شد: در نیمه نخست امسال در حوزه پرونده‌های ویژه بهداشت، دارو و درمان ۷۴۶ پرونده داشتیم که ۷۳۹ پرونده مختومه و در مجموع ۹۹.۱ درصد از پرونده‌های این حوزه مختومه شد و میزان محکومیت پرونده‌های ویژه بهداشت، دارو و درمان دو میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان بوده است.

حسینی همچنین به وضعیت پرونده‌های حوزه کالا و خدمات اشاره کرد و گفت: در شش ماه نخست امسال دوهزار و ۳۹۸ پرونده وارد تعزیرات حکومتی استان بوشهر شده که به هزار و ۱۹۴ پرونده رسیدگی و مختومه شده است و در مجموع ۹۷.۱ درصد از پرونده‌های حوزه بازار مختومه و میزان محکومیت پرونده‌های کالا و خدمات چهار میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان اعلام شده است.

وی با اشاره به تشدید نظارت‌های میدانی و فعالیت گشت‌های مشترک بیان کرد: در مدت یاد شده، در مجموع ۷۵۲ پرونده در گشت‌های مشترک تشکیل شده که ۳۴ مورد حکم به پلمب واحد‌های مختلف داده شد و ۳۴ مورد دیگر نیز با نصب پارچه تخلف اعمال شده است.

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان بوشهر با تأکید بر استمرار نظارت‌ها، تصریح کرد: تعداد گروه‌های شرکت‌کننده در گشت‌های مشترک برای برخورد با متخلفان حوزه بازار، اصناف و خدمات ۴۲۱ گروه اعلام شده است که با تمام توان برای صیانت از حقوق شهروندان و تنظیم بازار تلاش می‌کنند.