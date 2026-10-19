تشکیل پرونده قضایی در پی قطع درخت چنار کهن سال اهر

در پی قطع درخت چنار ۸۰۰ ساله تاریخی روستای زگلیک شهرستان اهر، پرونده قضایی ویژه در شعبه دوم بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب این شهر تشکیل شد. همچنین دستگاه لودری که اقدام به قطع این درخت کهنسال کرده بود توقیف و روانه پارکینگ شد. بخشی از تنه قطع‌شده درخت چنار زگلیک نیز توسط مأموران نیروی انتظامی با همکاری یگان حفاظت میراث فرهنگی کشف و ضبط شده است. این درخت با هدف فروش و تأمین هزینه احداث سرویس بهداشتی روستا قطع شد. درخت چنار ۸۰۰ ساله اهردر نزدیکی کوه‌های مریخی روستای زگلیک واقع بود و در سال ۱۳۹۷ در فهرست آثار ملی ثبت شده بود. این درخت چندصد ساله دارای چهار شاخه اصلی بود که یکی از شاخه‌ها زنده بود و تا پیش از قطع شدن به حیات خود ادامه داده بود. در این آلبوم تصاویری از این درخت در فصل‌های مختلف و همچنین جای خالی آن را می‌بینید.

عکاس : سعید قاسمی