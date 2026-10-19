به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مازندران، یازدهمین جشنواره انار بهشهر از ۲۶ مهر به مدت یک هفته در محوطه مجموعه گردشگری غار هوتو برگزار می‌شود؛ رویدادی با هدف معرفی انار اشرفی، حمایت از تولیدکنندگان و تقویت پیوند میان کشاورزی و گردشگری.

در این جشنواره ۹۰ غرفه برپا شده است که ۱۵ غرفه به عرضه انواع انار اختصاص دارد. محصولات بومی و کشاورزی، از جمله انار، سس انار، زیتون پرورده و رب انار محلی نیز در این رویداد عرضه می‌شود.

یکی از غرفه‌داران با اشاره به امکان عرضه مستقیم محصولات از باغ به مشتری گفت: امیدواریم با حضور هم‌وطنان در این جشنواره، ظرفیت‌های تولیدی منطقه بیشتر معرفی شود.

بر اساس آمار اعلام‌شده، سطح زیر کشت انار در بهشهر حدود هزار و ۲۰۰ هکتار است و پیش‌بینی می‌شود برداشت این محصول در شهرستان به ۱۵ هزار تن برسد.

قرار گرفتن جشنواره در کنار جاذبه تاریخی غار هوتو، فرصتی برای معرفی ظرفیت‌های کشاورزی و گردشگری منطقه فراهم کرده است؛ فرصتی که در صورت افزایش فروش محصولات باغداران و جذب گردشگران می‌تواند به رونق اقتصادی منطقه کمک کند.

یازدهمین جشنواره انار بهشهر تا دوم آبان در محوطه مجموعه گردشگری غار هوتو برپاست.

گزارش از حسین احمدی