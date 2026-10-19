۱۴۸ هزار مترمربع آسفالت در معابر شهر ایلام اجرا شد و با افزایش گروه‌های اجرایی، عملیات آسفالت‌ریزی در دو محدوده شهری هم‌زمان ادامه دارد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز ایلام؛ «علی نورایی نژاد» سرپرست شهرداری ایلام از اجرای ۱۴۸ هزار مترمربع آسفالت در معابر این شهر خبر داد و اظهار کرد: عملیات آسفالت‌ریزی با افزایش تعداد گروه‌های اجرایی، سرعت بیشتری گرفته است.

وی گفت: از حدود سه روز گذشته، تعداد گروه‌های آسفالت‌ریزی در سطح شهر به دو گروه افزایش یافته و عملیات اجرایی به‌صورت هم‌زمان در دو محدوده شهری در حال انجام است.

سرپرست شهرداری ایلام با اشاره به قرارداد جدید آسفالت‌ریزی افزود: این قرارداد به مساحت حدود ۱۲۰ هزار مترمربع و به‌صورت دستمزدی منعقد شده و اعتبار آن از محل منابع داخلی و اعتبارات غیر‌یارانه‌ای تأمین می‌شود.

وی ادامه داد: علاوه بر پیمانکاران، یک گروه اجرایی شهرداری نیز عملیات آسفالت‌ریزی معابر را بر عهده دارد و حدود ۱۰۰ هزار مترمربع از معابر شهر نیز برای اجرای آسفالت در برنامه‌های آینده قرار دارد.

همچنین با حضور فرماندار ایلام و سرپرست شهرداری، از راننده‌ای که چند روز گذشته با مهارت و فداکاری توانست غلتکی را که دچار نقص ترمز شده بود مهار کند، تقدیر شد.

این راننده با کنترل به‌موقع وسیله نقلیه، از بروز حادثه جلوگیری کرد و اقدام او مورد قدردانی مسئولان قرار گرفت.