صنعت نساجی پاکستان با وجود افزایش ۸ درصدی ورود پنبه به کارخانه‌های پنبه پاک کنی در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته، همچنان با مشکلاتی فزاینده ای روبه روست.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما؛ از اسلام آباد صنعت نساجی پاکستان با وجود افزایش ۸ درصدی ورود پنبه به کارخانه‌های پنبه پاک کنی در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته، همچنان با مشکلاتی از جمله افزایش هزینه‌های تولید، واردات نخ و پارچه و غیرفعال شدن شمار زیادی از واحد‌های صنعتی روبه روست.

تارنمای خبری «بیزینس رکوردر» پاکستان گزارش داد که صنعت پنبه و نساجی این کشور همچنان با بحران مالی روبه روست و افزایش هزینه‌های تولید و واردات نخ و پارچه، فعالیت بخش قابل توجهی از واحد‌های صنعتی را تحت تاثیر قرار داده است.

فعالان این صنعت می‌گویند فروش بخشی از مواد وارداتی در بازار داخلی به جای تبدیل آنها به محصولات صادراتی، رقابت را برای تولیدکنندگان داخلی دشوار کرده و بر فعالیت کارخانه‌ها و واحد‌های بافندگی فشار وارد آورده است.

«احسان الحق» رئیس انجمن فعالان پنبه پاک کنی پاکستان با اشاره به مشکلات این صنعت اعلام کرد: حدود ۵۰۰ کارخانه پنبه پاک کنی و بیش از ۱۵۰ کارخانه نساجی در سال‌های اخیر تعطیل شده‌اند و نزدیک به ۵۰ درصد دستگاه‌های بافندگی صنعتی موسوم به «پاورلوم» نیز غیرفعال هستند.

به گفته وی افزایش هزینه‌های تولید و واردات گسترده نخ و پارچه از چین و دیگر کشور‌ها از عوامل فشار بر تولیدکنندگان داخلی است.

او مدعی شد بخشی از مواد اولیه وارداتی که تحت طرح تسهیل صادرات دولت، وارد پاکستان می‌شوند، به جای تبدیل شدن به محصولات نهایی و صادرات مجدد در بازار داخلی به فروش می‌رسند؛ موضوعی که به گفته فعالان این صنعت، رقابت را برای تولیدکنندگان داخلی دشوارتر کرده است.

بر اساس آمار انجمن پنبه پاک کنی پاکستان، تا ۱۵ اکتبر ۲۰۲۶ حدود ۴ میلیون و ۸۱ هزار عدل پنبه به کارخانه‌های پنبه پاک کنی کشور تحویل شده است که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته ۸ درصد افزایش دارد، از این میزان یک میلیون و ۶۳۸ هزار عدل مربوط به ایالت پنجاب و ۲ میلیون و ۴۴۳ هزار عدل مربوط به ایالت سند بوده است.

با این حال فعالان صنعت نساجی معتقدند افزایش ورود پنبه به کارخانه‌ها به تنهایی برای حل مشکلات این بخش کافی نیست و هزینه‌های تولید، وضعیت واردات و نحوه استفاده از مواد اولیه نیز بر فعالیت واحد‌های صنعتی تاثیر می‌گذارد.

در همین زمینه انجمن تولیدکنندگان نساجی پاکستان خواستار محدودیت واردات نخ و پارچه الیاف مصنوعی از مسیر طرح تسهیل صادرات شده است، فعالان این بخش معتقدند بازنگری در سیاست‌های وارداتی و حمایت از تولید داخلی می‌تواند به کاهش فشار بر کارخانه‌ها و واحد‌های بافندگی کمک کند.

صنعت نساجی و پوشاک از بخش‌های مهم اقتصاد پاکستان و از منابع اصلی درآمد صادراتی این کشور به شمار می‌رود، از این رو تداوم تعطیلی کارخانه‌ها و غیرفعال ماندن واحد‌های بافندگی، علاوه بر تاثیر بر تولید داخلی می‌تواند بر اشتغال صنعتی و توان صادراتی پاکستان نیز اثرگذار باشد.