«حامد میر» روزنامه نگار و تحلیلگر پاکستانی در یادداشتی در روزنامه «دیلی جنگ» نوشت: انسداد مرز ایران و پاکستان به تجارت دوجانبه و آینده گوادر آسیب می‌زند.

انسداد مرز ایران و پاکستان به تجارت دوجانبه و آینده گوادر آسیب می‌زند

انسداد مرز ایران و پاکستان به تجارت دوجانبه و آینده گوادر آسیب می‌زند

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما ؛ از اسلام آباد «حامد میر» روزنامه نگار و تحلیلگر پاکستانی در یادداشتی در روزنامه «دیلی جنگ» با انتقاد از بسته شدن موقت گذرگاه مرزی گبد ـ ریمدان میان ایران و پاکستان نوشت: این تصمیم به تجارت دوجانبه و فرصت های توسعه اقتصادی بندر گوادر آسیب می زند و به گفته وی موجب خوشحالی دشمنان دو کشور شده است.

حامد میر روزنامه نگار و تحلیلگر پاکستانی در یادداشتی در روزنامه «دیلی جنگ» هشدار داد که بسته شدن گذرگاه مرزی گبد ـ ریمدان میان ایران و پاکستان علاوه بر آسیب رساندن به تجارت دوجانبه و اقتصاد بندر گوادر نگرانی هایی در دو کشور ایجاد کرده و موجب خوشحالی دشمنان دو کشور شده است.

میر در این یادداشت نوشت که خبر بسته شدن موقت این گذرگاه مرزی، نگرانی هایی در پاکستان و ایران برانگیخته و فرصتی در اختیار دشمنان دو کشور قرار داده است تا از این وضعیت ابراز خرسندی کنند.

وی با اشاره به افزایش مبادلات تجاری از این گذرگاه در ماه های اخیر نوشت که گبد ـ ریمدان به علت نزدیکی به بندر گوادر و دسترسی سریع به خاک ایران به مسیری مهم برای انتقال کالا میان دو کشور تبدیل شده بود.

به گفته وی بسته شدن این گذرگاه و اختلال در مسیر تجاری تفتان ـ زاهدان موجب توقف محموله ها و افزایش نگرانی بازرگانان شده است.

این روزنامه نگار پاکستانی هشدار داد که ادامه این وضعیت می تواند به تجارت دوجانبه، تامین برخی کالاها از جمله گاز مایع در پاکستان و جایگاه اقتصادی بندر گوادر آسیب بزند؛ بندری که به نوشته وی از ظرفیت مهمی برای گسترش تجارت منطقه ای برخوردار است.

میر همچنین تاکید کرد که توسعه اقتصادی گوادر و سواحل مکران بدون تامین ثبات و بهبود حکمرانی در بلوچستان امکان پذیر نیست و بی ثباتی در این منطقه می تواند پیامدهای منفی برای پیشرفت اقتصادی پاکستان داشته باشد.