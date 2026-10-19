روابط عمومی سازمان منطقه آزاد کیش، اعلام کرد: فرودگاه بین‌المللی کیش، فردا سه‌شنبه ۲۸ مهر، پذیرای ۴۰ پرواز ورودی و خروجی است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، روابط‌عمومی سازمان منطقه آزاد کیش، اعلام کرد: فردا سه‌شنبه ۲۸ مهر فرودگاه بین المللی کیش به ۲۰ پرواز ورودی و ۲۰ پرواز خروجی خدمات ارائه خواهد کرد.

تهران، مشهد، شیراز، اصفهان، تبریز، رشت، اهواز، بندرعباس و کرمانشاه از جمله شهر‌های مبدا و مقصد پرواز‌های پیش بینی شده هستند.

شرکت‌های هواپیمایی قشم، کارون، پارس، زاگرس، مهر، ایران، سپهران، ماهان، فلای پرشیا، فلای کیش، کیش و رایمون نیز در برنامه پروازی فردا حضور دارند.

شرکت هواپیمایی ماهان نیز در مسیر تهران به کیش و تهران با ایرباس A۳۴۰ است.

هواپیمای پهن‌پیکر ساعت ۱۵:۳۰ وارد فرودگاه بین‌المللی کیش می‌شود و ساعت ۱۷ به مقصد تهران پرواز خواهد کرد.

بر اساس جدول زمان‌بندی، نخستین پرواز ورودی ساعت ۸:۳۰ در فرودگاه بین‌المللی کیش به زمین می‌نشیند و پرواز‌های خروجی از ساعت ۹:۱۵ آغاز می‌شوند.