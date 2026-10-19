به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، دبیر اجرایی نخستین دوره جایزه هنر سال استان یزد، از برگزاری آیین افتتاحیه این رویداد با عنوان «سرو هنر» در روز چهارشنبه ۲۹ مهرماه خبر داد و گفت: این مراسم با مجموعه‌ای از برنامه‌های متنوع فرهنگی و هنری همراه خواهد بود.

احسان نیک‌محضر افزود: آیین افتتاحیه «سرو هنر» با هدف معرفی اهداف و رویکرد‌های این رویداد و فراهم‌کردن فرصتی برای گردهمایی اهالی فرهنگ و هنر، پاسداشت ظرفیت‌های هنری استان یزد و تقویت تعامل میان هنرمندان و فعالان این عرصه برگزار می‌شود.

نیک‌محضر با اشاره به اهداف برگزاری این رویداد اظهار کرد: «سرو هنر» با هدف شناسایی، معرفی و تجلیل از آثار و فعالیت‌های اثرگذار هنری استان یزد شکل گرفته است و می‌کوشد با نگاهی فراتر از جشنواره‌های مقطعی، زمینه بازخوانی دستاورد‌های هنری یزد، معرفی استعداد‌های بومی و ارتقای جایگاه هنر در فضای فرهنگی استان یزد را فراهم کند.

دبیر اجرایی نخستین دوره جایزه هنر سال استان یزد با بیان اینکه این رویداد در نخستین دوره در سه حوزه موسیقی، هنر‌های تجسمی و هنر‌های نمایشی برگزار می‌شود، افزود: در دوره‌های آینده، با برنامه‌ریزی برای افزودن سایر رشته‌های هنری، دامنه فعالیت «سرو هنر» گسترش خواهد یافت تا بخش گسترده‌تری از توانمندی‌ها و دستاورد‌های هنری استان یزد را در بر بگیرد.

وی همچنین بر ضرورت همراهی هنرمندان، مدیران، رسانه‌ها و حامیان فرهنگ و هنر برای تحقق اهداف این رویداد تأکید کرد و گفت: توسعه هنر نیازمند ارتباط مؤثر میان جامعه هنری و سایر بخش‌های جامعه است و «سرو هنر» تلاش می‌کند با معرفی آثار شاخص و قدردانی از تلاش‌های هنرمندان، زمینه تقویت این ارتباط و توجه بیشتر به سرمایه‌های فرهنگی و هنری یزد را فراهم کند.

نیک‌محضر با دعوت از هنرمندان و علاقه‌مندان به فرهنگ و هنر برای مشارکت در این رویداد ابراز امیدواری کرد: «سرو هنر» با حمایت و همراهی بخش‌های مختلف، در سال‌های آینده نیز تداوم یابد و به یکی از رویداد‌های اثرگذار در تقویم فرهنگی و هنری استان یزد تبدیل شود.

بر اساس این گزارش، آیین افتتاحیه نخستین دوره جایزه هنر سال استان یزد، چهارشنبه ۲۹ مهرماه، از ساعت ۱۹ تا ۲۱ در تالار مرکزی یزد برگزار می‌شود.