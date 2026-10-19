پدرو سانچز نخست‌وزیر اسپانیا، با انتقاد شدید از مداخله نظامی آمریکا در ایران، این اقدام را تکرار اشتباه جنگ عراق دانست و واشنگتن را به نقض قوانین بین‌المللی متهم کرد.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما؛ سانچز: ما ساده لوحانه باور داشتیم که ایالات متحده، یک دموکراسی بزرگ و متحد، اشتباه ۲۰ سال پیش خود را تکرار نخواهد کرد. این کشور قوانین بین‌المللی را زیر پا گذاشت. با این تفاوت که این بار به جای مداخله در عراق، در ایران مداخله می‌کند.

نخست وزیر اسپانیا گفت: برای اینکه تصوری داشته باشید، این مبلغ بیش از دو برابر چیزی است که اروپا در سیاست کشاورزی مشترک خود برای حمایت از کشاورزان، دام پروران و شیلات هزینه می‌کند.