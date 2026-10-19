تیم ملی بسکتبال با ویلچر بانوان ایران در بازی‌های پاراآسیایی ناگویا مقابل کامبوج به برتری رسید.



به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، دیدار مقابل کامبوج، سومین مسابقه بانوان ایران در بسکتبال با ویلچر بازی‌های پاراآسیایی ناگویا بود که با پیروزی دختران توان‌یاب کشورمان به پایان رسید. تیم ایران پیش از این برابر تیم‌های ژاپن و تایلند مغلوب شده بود.

ملی‌پوشان ایران نیمه نخست این مسابقه را با نتیجه ۲۴ بر ۲۳ به سود خود پایان دادند.

در نیمه دوم، بانوان بسکتبال با ویلچر ایران عملکرد بسیار درخشانی داشتند و در نهایت با نتیجه ۵۲ بر ۳۹ برابر کامبوج به برتری رسیدند.

این نخستین برد تیم ملی بسکتبال با ویلچر ایران در بازی‌های پاراآسیایی ۲۰۲۶ ناگویا است.

چین و لائوس دیگر رقیبان ایران در این دوره از مسابقات به شمار می‌روند.

مسابقات بسکتبال با ویلچر بانوان در پنجمین دوره بازی‌های پاراآسیایی به صورت دوره‌ای میان تیم‌های ایران، ژاپن، تایلند، چین، لائوس و کامبوج برگزار می‌شود.