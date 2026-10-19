به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای گیلان ، سرهنگ محمد صالحی با تأکید بر آسیب‌پذیری بالای موتورسواران در تصادفات، گفت: نداشتن پوشش ایمنی مناسب و بی‌توجهی به قوانین راهنمایی و رانندگی می‌تواند پیامد‌های جبران‌ناپذیری به همراه داشته باشد.

وی افزود: استفاده از کلاه ایمنی استاندارد ، رعایت سرعت مطمئنه، پرهیز از حرکات مخاطره‌آمیز و خودداری از تردد در مسیر‌های ممنوعه، از مهم‌ترین راهکار‌های پیشگیری از حوادث مربوط به موتورسیکلت‌سواران است.

رئیس پلیس راه گیلان از موتورسواران خواست با رعایت قوانین و توجه به اصول ایمنی ، از جان خود محافظت کنند

محمد صالحی گفت : کلاه ایمنی فقط یک وسیله نیست ؛ فرصتی دوباره برای زندگی است.