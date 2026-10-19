فرماندار اسلام‌آباد غرب گفت: در پی انفجار کوره کارخانه فروآلیاژ متحد شرق آسیا، در شهرک صنعتی شماره ۲ اسلام‌آباد غرب، مدیر چینی کارخانه جان باخت و یک تبعه دیگر چین و دو کارگر ایرانی، دچار سوختگی شدند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز کرمانشاه، مستر جیانگ فو ،مدیر چینی کارخانه به دلیل شدت سوختگی برای دریافت خدمات تخصصی به بیمارستان سوانح سوختگی گلستان کرمانشاه انتقال یافت و در این مرکز بستری شد، اما با وجود اقدامات درمانی، بر اثر شدت جراحات جان خود را از دست داد. سه مصدوم دیگر حادثه، شامل یک تبعه چین و دو کارگر ایرانی، پس از دریافت خدمات درمانی در بیمارستان اسلام‌آبادغرب به‌صورت سرپایی مداوا و ترخیص شدند. علت وقوع این حادثه در دست بررسی قرار دارد.