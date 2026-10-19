استقرار نیروگاه حرارتی، پالایشگاه امام خمینی (ره) و مجتمع پتروشیمی در شازند، این شهرستان را به یکی از قطب‌های راهبردی صنعت و انرژی کشور تبدیل کرده است؛ ظرفیتی ملی که نقشی مهم در تأمین برق، سوخت و محصولات پتروشیمی مورد نیاز کشور دارد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ شهرستان شازند با برخورداری از زیرساخت‌های مهم صنعتی و انرژی، جایگاهی راهبردی در تأمین بخشی از نیازهای کشور به برق، فرآورده‌های نفتی و محصولات پتروشیمی دارد.

نیروگاه حرارتی شازند، پالایشگاه امام خمینی (ره) و مجتمع پتروشیمی شازند، سه مجموعه بزرگ صنعتی این شهرستان هستند که در چرخه تولید انرژی و تأمین مواد اولیه و محصولات مورد نیاز صنایع مختلف کشور نقش‌آفرینی می‌کنند.

فعالیت این مجموعه‌ها، علاوه بر کمک به تأمین انرژی و سوخت مورد نیاز کشور، زمینه اشتغال‌زایی، رونق اقتصادی و توسعه صنعتی منطقه را نیز فراهم کرده است.

شازند با تکیه بر این ظرفیت‌های ارزشمند، نمونه‌ای از توانمندی‌های صنعتی استان مرکزی در عرصه ملی به شمار می‌رود؛ توانمندی‌هایی که در رویداد ملی ایران جان، فرصتی برای معرفی بیشتر آن‌ها به مردم سراسر کشور فراهم شده است.