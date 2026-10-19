دبیر کمیسیون تخصصی توسعه آموزش عمومی قرآن کریم کشور گفت: توسعه مدارس حفظ محور قرآن، ارتقای سواد قرآنی دانشجومعلمان دانشگاه فرهنگیان و توانمندسازی آموزگاران در دستور کار قرار دارد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای کرمان، محمدرضا مسیب‌زاده در جلسه شورای فرهنگ عمومی قرآن کریم در کرمان گفت:

۴۰۰ مدرسه حفظ قرآن از یک هزار و ۲۰۰ مدرسه پیش بینی شده در کشور راه‌اندازی شده است و اجرای سند توسعه آموزش عمومی قرآن از اولویت‌های راهبردی آموزش‌وپرورش است.

وی با تأکید بر جایگاه محوری قرآن و معارف دینی در نظام تعلیم‌وتربیت گفت: اجرای سند توسعه آموزش عمومی قرآن کریم و تحقق تکالیف پیش‌بینی‌شده در برنامه هفتم پیشرفت، از اولویت‌های جدی وزارت آموزش‌وپرورش است و تحقق این اهداف به برنامه‌ریزی منسجم و همکاری همه دستگاه‌های مسئول نیاز دارد.

دبیر کمیسیون تخصصی توسعه آموزش عمومی قرآن کریم کشور با اشاره به تکالیف حوزه قرآن در برنامه هفتم پیشرفت، از توسعه مدارس حفظ‌محور قرآن، ارتقای سواد قرآنی دانشجومعلمان دانشگاه فرهنگیان و توانمندسازی آموزگاران به‌عنوان محور‌های مهم برنامه‌های این حوزه یاد کرد.

مشاور وزیر آموزش و پرورش عنوان کرد: توسعه مدارس حفظ محور قرآن، زمینه مناسبی برای تقویت ارتباط دانش‌آموزان با کلام وحی فراهم می‌کند، بر اساس برنامه‌ریزی انجام‌شده، ایجاد یک‌هزار و ۲۰۰ مدرسه حفظ محور در افق برنامه پیش‌بینی شده است و گسترش این مدارس باید با جدیت دنبال شود.