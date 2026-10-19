تصویر پرواز عقاب طلایی در دره تالجار شهرستان اشنویه ثبت شد. این پرنده شکاری از گونه‌های شاخص منطقه به شمار می‌رود و حضور آن می‌تواند نشانه‌ای از مناسب بودن شرایط زیستی و دسترسی به منابع غذایی باشد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مهاباد، رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان اشنویه از ثبت تصویر پرواز عقاب طلایی در دره تالجار این شهرستان خبر داد.

کریم خضری گفت: دره تالجار که رودخانه گادر از میان آن عبور می‌کند از زیستگاه‌های ارزشمند شهرستان اشنویه است و به دلیل برخورداری از تنوع زیستی، گونه‌های مختلفی از حیات‌وحش را در خود جای داده است.

وی افزود: خرس قهوه‌ای، کل و بز، سمندر‌های کردستانی و آذربایجانی، عقاب طلایی، کرکس معمولی و کبک دری از جمله گونه‌های شاخص این منطقه هستند که حفاظت از زیستگاه آنها اهمیت ویژه‌ای دارد.

خضری با اشاره به ویژگی‌های زیستی عقاب طلایی اظهار کرد: این پرنده شکاری معمولا به‌تنهایی یا به‌صورت جفت دیده می‌شود و با پروازی قدرتمند، در گستره وسیعی از زیستگاه به جست‌وجوی طعمه می‌پردازد.

حضور این گونه می‌تواند نشانه‌ای از مناسب بودن شرایط زیستی و دسترسی به منابع غذایی در منطقه باشد.