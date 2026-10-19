تیم معراج عنوان قهرمانی جشنواره «ایران قوی» در مسابقات مینی‌والیبال بسیج قم را کسب کرد و تیم‌های سبحان و آذین به‌ترتیب دوم و سوم شدند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، در مسابقات مینی‌والیبال بسیج قم، تیم معراج عنوان قهرمانی جشنواره «ایران قوی»را کسب کرد و تیم‌های سبحان و آذین به‌ترتیب دوم و سوم شدند.

این رقابت‌ها به همت هیئت والیبال بسیج و سپاه استان قم و با همکاری سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری، به مناسبت هفته تربیت بدنی و گرامیداشت یاد شهید سپهبد سید عبدالرحیم موسوی، به مدت دو روز در سالن شهیدان شاطری برگزار شد.

در این مسابقات ۱۶ تیم حضور داشتند و ۳۲ دیدار برگزار شد. همچنین با همکاری تربیت بدنی سپاه امام علی بن ابی‌طالب(ع)، از دو بازیکن به‌عنوان بازیکن اخلاق و همیار بسیجی با اهدای جوایز تقدیر شد.