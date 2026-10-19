به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مازندران، همزمان با برگزاری رزمایش جانفدا در ساری، هشتگ #جانفدایان_مازندران در کنار هشتگ‌های اختصاصی شهرستان‌های مختلف استان در فضای مجازی پربازدید شد.

در جریان این رویداد، هشتگ‌های مرتبط با شهرستان‌های سوادکوه، قائم‌شهر، بهشهر، نکا، بابل، تنکابن و ساری نیز مورد استفاده کاربران قرار گرفت و محتوای مرتبط با رزمایش در فضای مجازی منتشر شد.

این هم‌افزایی میان کاربران استانی و شهرستانی، زمینه بازتاب هماهنگ رویداد جانفدا را در فضای مجازی فراهم کرد.

به این ترتیب، رزمایش جانفدا علاوه بر برگزاری میدانی در ساری، با هشتگ #جانفدایان_مازندران و هشتگ‌های شهرستانی، بازتابی در سطح استان پیدا کرد.