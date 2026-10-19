مدیر طرح سی‌ان‌جی شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی با بیان اینکه اکنون بیش از ۹۰ درصد خودروهای دوگانه با نسل جدید دوگانه‌سوز می‌شوند، گفت: رانندگان می‌توانند از طریق سامانه الکترونیکی، مراحل ثبت‌نام و انتخاب کارگاه را تکمیل کنند.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما؛ سعید رحمان سالاری، مدیر طرح سی‌ان‌جی شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی اعلام کرد: سهم فناوری نسل چهارم در طرح تبدیل خودروهای بنزینی به دوگانه، از کمتر از یک درصد در سال گذشته، به بیش از ۹۰ درصد افزایش یافته است.

وی بیان کرد: رانندگانی که پیامک دریافت می‌کنند، می‌توانند با مراجعه به سامانه gcr.niopdc.ir مراحل ثبت‌نام را انجام داده و یکی از کارگاه‌های مجاز را برای نصب تجهیزات انتخاب کنند.

داود نعمتی خبرنگار خبرگزاری صداوسیما