استاندار آذربایجان شرقی، در دیدار با احمد دنیامالی، وزیر ورزش و جوانان، ضمن اعلام اعتراض به رفتارهای توهین‌آمیز در دیدار تراکتور و ملوان، خواستار رسیدگی عادلانه به وضعیت مسابقه، صیانت از حقوق قانونی باشگاه و هواداران و برخورد قانونی و بازدارنده با تخلفات احرازشده شد.

رسیدگی قانونی و بی‌طرفانه به اتفاقات دیدار تراکتور و ملوان مطالبه شد

رسیدگی قانونی و بی‌طرفانه به اتفاقات دیدار تراکتور و ملوان مطالبه شد

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی، بهرام سرمست در این دیدار ضمن اعلام اعتراض به رفتار‌های توهین‌آمیز رخ‌داده، بررسی دقیق و بی‌طرفانه تمامی ابعاد اتفاقات، رسیدگی به وضعیت مسابقه بر اساس مقررات و برخورد قانونی و بازدارنده با تخلفات احراز شده را خواستار شد.

وی ادامه داد: انتظار مردم آذربایجان و هواداران تراکتور، رسیدگی عادلانه و مؤثر است. حفظ حرمت هواداران، صیانت از حقوق قانونی باشگاه و جلوگیری از تکرار چنین اتفاقاتی باید با جدیت در دستور کار مراجع مسئول قرار گیرد و نتیجه بررسی‌ها نیز به‌صورت شفاف اعلام شود.

وی همچنین بر ضرورت پاسداشت اخلاق ورزشی، احترام متقابل و حفظ همبستگی ملی تأکید کرد و اتخاذ تدابیر مؤثر برای پیشگیری از رفتار‌های تنش‌آفرین را در ورزشگاه‌ها خواستار شد.

در این نشست، احمد دنیامالی وزیر ورزش و جوانان نیز بر ضرورت برخورد قانونی با رفتار‌های توهین‌آمیز تأکید کرد و قول مساعد داد موضوع را از طریق مراجع ذی‌صلاح تا حصول نتیجه پیگیری کند.

استاندار آذربایجان شرقی مطالبات مربوط به رفع نواقص ورزشگاه یادگار امام (ره)، تکمیل استخر قهرمانی این مجموعه و تسریع در تکمیل ورزشگاه‌های بناب، میانه، مراغه و مرند را مطرح کرد و وزیر ورزش نیز بر پیگیری و تسریع در اجرای این پروژه‌ها تأکید کرد.