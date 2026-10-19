دست اندرکاران شبکه رادیویی ورزش با حضور در واحد ارتباط با مخاطبان روابط عمومی سازمان صدا و سیما (۱۶۲) به سوال‌های مخاطبان پاسخ دادند.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صداوسیما ؛ مدیر شبکه رادیویی ورزش و جمعی از گوینگان این شبکه، از جمله عواملی بودند که با حضور در روابط عمومی رسانه ملی به سوال‌های مخاطبان پاسخ دادند.

پوشش حرفه‌ای مسابقات ورزشی، تحلیل‌های کارشناسی و گزارشگری بی‌طرفانه از جمله موضوع‌هایی بودکه مخاطبان رادیو ورزش مطرح کردند.

دست اندرکاران رادیو ورزش هم، تاکید کردند نظرات مخاطبان را در تصمیم‌گیری‌ها و برنامه ریزی‌های خود مدنظر قرار خواهند داد.