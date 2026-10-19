پنجاه‌وسومین اجلاس شورای عالی استان‌ها با محور بررسی مشکلات ساحلی و موانع سرمایه‌گذاری در پارک‌های جنگلی و حوزه دریا در ایزدشهر نور برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مازندران، پنجاه‌وسومین اجلاس شورای عالی استان‌ها با حضور رئیس شورای عالی استان‌ها، رئیس سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور و اعضای شورا‌های استان‌ها در ایزدشهر شهرستان نور برگزار شد.

در این اجلاس، مشکلات خط ساحلی، موانع سرمایه‌گذاری در پارک‌های جنگلی مازندران و چالش‌های سرمایه‌گذاری دریایی در کمیسیون‌های تخصصی بررسی شد.

ابراهیم محسنی دبیر اجلاس شورای عالی استان‌ها گفت: مشکلات مربوط به خط ساحلی، موانع سرمایه‌گذاری در پارک‌های جنگلی مازندران و چالش‌های سرمایه‌گذاری دریایی از محور‌های اصلی این نشست بود.

موسی‌الرضا حاجی‌بگلو رئیس شورای عالی استان‌ها نیز با اشاره به برگزاری اجلاس در ایزدشهر گفت: برگزاری اجلاس‌های این شورا در شهر‌های مختلف کشور بر اساس قوانین و مقررات و با مصوبه هیئت‌رئیسه امکان‌پذیر است و مشکلات شهرستان نور و مازندران در حوزه ساحل و جنگل، از دلایل برگزاری این نشست و بازدید میدانی بود.

وی افزود: با حضور رئیس سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور، مسائل و مطالبات اعضای شورا‌های استان و شهرستان نور مطرح شد تا با پیگیری‌های لازم، زمینه رفع مشکلات فراهم شود.

حاجی‌بگلو تعیین عوارض و بهای خدمات شهرداری‌ها برای سال ۱۴۰۶، بررسی شیوه نظارت بر توزیع منابع حاصل از مالیات بر ارزش افزوده میان شهرداری‌ها و دهیاری‌ها، اصلاح ماده ۳۲ قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی، واگذاری اختیارات مرتبط با بازآفرینی شهری و بافت‌های فرسوده به شهرداری‌های واجد شرایط و بررسی اساسنامه کمیته ورزش شورا‌های استان‌ها را از دیگر دستورکار‌های اجلاس برشمرد.

وی با بیان اینکه تعیین شاخص‌های عوارض و بهای خدمات شهرداری‌ها در بودجه‌ریزی سال آینده نقش دارد، ابراز امیدواری کرد پیشنهاد‌های بررسی‌شده پس از طی مراحل قانونی برای ابلاغ به شهرداری‌ها و شورا‌های اسلامی شهر ارسال شود.

توسعه پارک‌های جنگلی با حفظ منابع طبیعی

رضا افلاطونی رئیس سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور نیز با اشاره به تفاهم‌نامه همکاری این سازمان با مجموعه مدیریت شهری کشور گفت: آبخیزداری شهری برای پیشگیری از سیلاب، اجرای طرح کاشت یک میلیارد درخت و توسعه طرح‌های پارک زندگی و پارک آبخیز از محور‌های همکاری مشترک است.

وی افزود: در این اجلاس، دغدغه‌ها و مطالبات اعضای شورا‌ها درباره منابع طبیعی و مسائل مردم مطرح شد و مقرر است با هم‌افزایی دستگاه‌ها، اقدامات مؤثرتری برای حفاظت از منابع طبیعی انجام شود.

افلاطونی با تأکید بر توسعه کمی و کیفی پارک‌های جنگلی و تفرجگاه‌های طبیعی گفت: هدف این است که مردم با رعایت ضوابط و الزامات حفاظتی، بهره‌مندی بیشتری از ظرفیت‌های طبیعی و خدمات اکوسیستمی این مناطق داشته باشند.

وی با اشاره به وسعت بیش از سه‌هزار هکتاری پارک جنگلی نور افزود: این پارک از ظرفیت‌های مهم طبیعی منطقه است و مقرر شد با همکاری سازمان منابع طبیعی و شهرداری نور، امکانات و خدمات بیشتری برای استفاده مردم فراهم شود.

ضرورت بازنگری در قوانین اراضی ساحلی

رئیس سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور درباره مشکلات اراضی ساحلی و آزادسازی سواحل گفت: قانون اراضی مستحدث و ساحلی مصوب سال ۱۳۵۴، مبنای تعیین حریم ۶۰ متری را آخرین پیشروی آب دریا در سال ۱۳۴۲ قرار داده است؛ اما با توجه به تغییرات فیزیکی و اقلیمی دریای خزر، ممکن است این مبنا پاسخگوی شرایط کنونی نباشد.

افلاطونی خواستار مشارکت شورای عالی استان‌ها در بررسی و بازنگری قوانین مرتبط با اراضی ساحلی شد تا مسائل موجود با توجه به شرایط جدید مورد رسیدگی قرار گیرد.

در پایان اجلاس، بر ضرورت همکاری شورا‌های اسلامی، شهرداری‌ها، دهیاری‌ها و دستگاه‌های اجرایی برای رفع موانع سرمایه‌گذاری، حفاظت از منابع طبیعی و پیگیری مطالبات مردم تأکید شد.

بر اساس اعلام رئیس شورای عالی استان‌ها، ۱۲۶ هزار عضو شورا‌های اسلامی شهر و روستا در کشور فعالیت دارند و ۷۵ عضو از ۳۱ استان نیز در شورای عالی استان‌ها حضور دارند.