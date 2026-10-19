رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در آستانه روز ملی صادرات و در همایش ملی تشکل‌های صادراتی با شعار «صادرکننده توانمند، تشکل مقتدر، صادرات پایدار»، تأکید کرد که صیانت از جریان تجارت در شرایط تحریم و محدودیت‌های دریایی، مستلزم تدابیر عملیاتی، اصلاح رویه‌های داخلی و همکاری همه‌جانبه دولت و بخش خصوصی است.

به گزارش خبرنگار تحریریه بازار و تجارت خبرگزاری صداوسیما ؛ صمد حسن‌زاده با اشاره به اینکه تجارت خارجی پیوندی مستقیم با تولید ملی، اشتغال، سرمایه‌گذاری و امنیت اقتصادی دارد، مهم‌ترین محورها و پیشنهادهای اتاق ایران برای پایداری تجارت را به شرح زیر تشریح کرد:



پیشنهاد تشکیل «ستاد استمرار تجارت خارجی»

رئیس اتاق ایران پیشنهاد کرد برای جلوگیری از توقف فعالیت‌های تجاری، ستادی عملیاتی با مشارکت دولت، اتاق ایران، گمرک، بانک مرکزی، سازمان بنادر و تشکل‌های صادراتی در سریع‌ترین زمان ممکن تشکیل شود تا برنامه‌های صادراتی با هماهنگی کامل پیش برود.

تنوع‌بخشی به مسیرهای حمل‌ونقل و تسهیل گمرک

کاهش وابستگی به مسیرهای محدود: ارزیابی ظرفیت بنادر شمالی، خطوط ریلی، مرزهای زمینی و کریدورهای منطقه‌ای برای جلوگیری از توقف صادرات و تأمین مواد اولیه.

تسهیل تشریفات مرزی: توسعه تبادل الکترونیکی اسناد، هماهنگی ساعات کاری مرزها، پردازش پیش از ورود کالا و کاهش بازرسی‌های تکراری.

چالش‌ها و راهکارهای مالی و ارزی

تأمین سرمایه در گردش: درخواست از بانک مرکزی و بانک‌های عامل برای طراحی تسهیلات متناسب با چرخه واقعی صادرات به منظور جلوگیری از توقف تولید و از دست رفتن بازارها.

انعطاف در تعهدات ارزی: لزوم تطبیق سیاست‌های بازگشت ارز با واقعیت‌های عملیاتی بازارها و محدودیت‌های نقل‌وانتقال مالی، برای فراهم‌سازی امکان مدیریت ریسک توسط صادرکنندگان.

حمایت‌های بیمه‌ای: توسعه پوشش‌های بیمه‌ای و تضمین‌های اعتباری با مشارکت نهادهای مالی برای مقابله با افزایش هزینه‌های بیمه در مسیرهای پرخطر.

چالش بازار عراق و لزوم تنوع‌بخشی به بازارها

حسن‌زاده با اشاره به تغییرات بازار عراق و اعمال سیاست‌های جدید کشورهای غربی در این کشور، هشدار داد که به دلیل افزایش هزینه‌های صادراتی و رقابت سنگین کشورهایی نظیر هند، چین و ترکیه (با تعرفه‌های صفر و اعتبار ۶ ماهه و یکساله)، حفظ حجم صادرات به عراق نیازمند بازنگری جدی و تنوع‌بخشی به بازارهای صادراتی است.



تفکیک وظایف حاکمیت و بخش خصوصی

رئیس اتاق ایران با تأکید بر ضرورت بازنگری در نحوه مواجهه با بخش خصوصی تصریح کرد:

وظایف حاکمیت: تمرکز بر سیاست‌گذاری کلان، تنظیم‌گری شفاف، تأمین زیرساخت‌های عمومی، ثبات حقوقی و تضمین رقابت منصفانه.

وظایف بخش خصوصی: مسئولیت سرمایه‌گذاری، ارتقای بهره‌وری، توسعه بازار، نوآوری و ایجاد اشتغال در چارچوب قانون.

دیپلماسی اقتصادی و توصیه وجدانی اتاق

او بر توسعه دیپلماسی اقتصادی جهت تسهیل ترانزیت، هماهنگی گمرکی و حفظ دسترسی به بازارهای بین‌المللی تأکید کرد و در پایان خاطرنشان ساخت: بزرگترین توصیه وجدانی اتاق ایران در شرایط فعلی کشور این است که با تمام توان در کنار دولت و ملت ایست1ه و با حفظ فعالیت بنگاه‌های اقتصادی، اشتغال کارگران ایرانی و صیانت از معیشت مردم، توطئه‌های دشمنان را خنثی کنیم.