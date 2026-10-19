مدیرکل مدیریت بحران استانداری هرمزگان گفت: با توجه به فعالیت توفان تندری در استان شهروندان از صعود به ارتفاعات، توقف در حریم و بستر روخانه و رفت و آمد‌های غیر ضروری پرهیز کنند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خلیج فارس؛ حسن زاده افزود: این سامانه که تا سه شنبه در استان فعال است موجب وقوع بارش‌های جدید، جاری شدن سیلاب در برخی از نقاط استان با تمرکز بر شهرستان‌های رودان، حاجی اباد، خمیر، بستک، لنگه و احتمالا قشم می‌شود.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری هرمزگان گفت: با فعالیت این سامانه دیشب به ۴۰ تیر برق فشار قوی و متوسط، دو دستگاه ترانس هم خسارت وارد شد.

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مهرداد حسن زاده افزود: هم اکنون برق همه‌ی مناطق استان وصل است و هیچ مشکلی در این زمینه وجود ندارد.