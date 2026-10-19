رقابت‌های تنیس روی میز بانوان کارگر کشور با معرفی تیم‌های برتر به میزبانی اصفهان به پایان رسید.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ ۱۱ تیم و ۴۴ بازیکن از سراسر کشور و بانوان کار و تلاش ایران که اینبار در ورزش عیار خود را به نمایش گذاشتند.

رقابت‌های تنیس روی میز کارگران کشور که با حضور بهترین‌ها در اصفهان برگزار شد تا برترین‌ها راهی تیم ملی کارگری شوند.

رقابت‌هایی که نشان داد جامعه کارگری در ورزش هم حسابی مهارت دارند و ورزش می‌تواند انگیزه و نشاط آنها را در حوزه کار و تولید دوچندان کند.

در پایان برترین‌ها مشخص شدند و با حضور در تیم ملی تنیس روی میز کارگری سال آینده راهی رقابت‌های جهانی ورزش کارگران خواهند شد.