آتش‌زدن کاه و کلش در ایلام، از ابتدای سال ۱۴۰۴ نزدیک به ۲۸۰ هکتار از اراضی کشاورزی را در ۲۱ فقره حریق به خاکستر و دود تبدیل کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز ایلام؛ «مهدی تیموری» مدیرکل حفاظت محیط زیست ایلام، از وقوع ۲۱ مورد آتش‌سوزی در اراضی کشاورزی استان از ابتدای سال ۱۴۰۴ خبر داد و اظهار کرد: در این حوادث، نزدیک به ۲۸۰ هکتار از اراضی دچار حریق شده است.

وی با اشاره به پیامد‌های زیست‌محیطی آتش‌زدن بقایای محصولات کشاورزی گفت: کاه و کلش از بقایای ارزشمند محصولات کشاورزی است که می‌توان از آن در تغذیه دام، تولید انرژی، تهیه کود‌های آلی و افزایش حاصلخیزی خاک استفاده کرد.

مدیرکل حفاظت محیط زیست ایلام افزود: سوزاندن این بقایا علاوه بر هدررفت ظرفیت‌های اقتصادی، موجب آلودگی هوا، از بین رفتن بخشی از مواد مغذی خاک، کاهش حاصلخیزی زمین‌های کشاورزی و افزایش فرسایش خاک می‌شود و همچنین از کشاورزان خواست با استفاده از روش‌های جایگزین، از سوزاندن کاه و کلش و وارد کردن خسارت به محیط زیست جلوگیری کنند.

«یاسم خانمحمدیان» مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری ایلام نیز با اشاره به ممنوعیت قانونی سوزاندن بقایای گیاهی پس از برداشت محصول، تصریح کرد: بر اساس ماده ۲۰ قانون هوای پاک، سوزاندن بقایای گیاهی اراضی زراعی ممنوع است و متخلفان مشمول مجازات قانونی خواهند شد.

وی با اشاره به پیامد‌های این اقدام برای سلامت عمومی، کیفیت هوا و منابع طبیعی، افزود: ضروری است کشاورزان از آتش‌زدن بقایای محصولات خودداری کنند؛ چراکه در صورت احراز تخلف، برخورد قانونی با عاملان انجام می‌شود.