به گزارش خبرگزاری صداوسیما، سردار محبی در گفت‌و‌گو با رسانه تهران‌تایمز درباره احتمال تشدید تنش گفت: آمریکا در گذشته با تمام توان خود وارد جنگ شد و الان قطعا در شرایطی نیست که بخواهد درگیری جدیدی را آغاز کند که برایش دستاورد جدیدی داشته باشد.

سخنگوی سپاه با اشاره به اینکه اکثر پایگاه‌های آمریکا در منطقه غیرفعال شده‌اند، نیروهایش فرسوده و خسته شده‌اند و صد‌ها کیلومتر از ایران فاصله گرفته‌اند، تاکید کرد: از نظر فنی و نظامی آمریکا توان ایجاد درگیری جدید را ندارد، اما چون نزدیک انتخابات هستند ممکن است بخواهند دستاوردسازی کنند. ما احتمالات را نادیده نمی‌گیریم و آمادگی پاسخگویی داریم و این بار پاسخ ما خیلی شدیدتر خواهد بود؛ حتی اگر اقدام آمریکا محدود باشد، جهان با بحران جدی انرژی رو‌به‌رو خواهد شد.

سردار محبی درباره وضعیت روحی و روانی نیرو‌های سپاه گفت: آنقدر روحیه رزمندگان ما از فرماندهان گرفته تا نیرو‌های تک‌ور پای لانچر‌ها و نیرو‌های عمل‌کننده در میدان بالاست که وقتی آنها را می‌بینیم شرمنده می‌شویم؛ آنها علی رغم کمترین امکانات رفاهی، شرایط خاص جوی مثل گرمای بالای ۵۰ درجه و هوایی شرجی چنان روحیه‌ای دارند که انسان در برابر آنها احساس ضعف می‌کند؛ روحیه این رزمندگان، ابتکارات آنها، میهن‌دوستی و آرمان‌خواهی آنها حقیقتاً شگفت‌انگیز است.

سخنگوی سپاه درباره توان تجهیزاتی سپاه گفت: توان ما هم از نظر کمی و هم کیفی بدون تردید خیلی بیشتر شده و نسبت به گذشته حداقل یک و نیم برابر شده است؛ تولیدات موشک و پهپاد و سایر تجهیزات مورد نیاز ما هیچوقت متوقف نشدند و حتی گسترش هم دادیم، هم در زمینه افزایش برد، دقت، قدرت تخریب و حتی تولید سلاح‌های جدید.

سردار محبی تاکید کرد: در صورت تشدید جنگ، شگفتی‌سازهای سپاه خود را نشان خواهند داد.

سخنگوی سپاه در پاسخ پرسشی مبرنی براینکه آیا سپاه سلاحی دارد که هنوز از آن در جنگ استفاده نکرده باشد؟ با تایید این موضوع گفت: طبیعتاً هیچ کشوری نمی‌آید تمام سلاح‌های خود را بکارگیری کند یا از آخر به اول استفاده کند؛ ما مدت زیادی سلاح‌های تولید ده‌ها سال قبل خودمان را استفاده می‌کردیم؛ هیچوقت سلاحی را که باید در شرایط خاص‌تر استفاده شود را در شرایط کمتر خاص استفاده نمی‌کنیم.

سردار محبی در پاسخ به این پرسش که آیا کشورهای منطقه پایگاه‌های آمریکا را برمی‌چینند؟ گفت: کشورهای منطقه فهمیده‌اند که پایگاه‌های آمریکا هیچ کمکی به امنیت آنها نکرده و حتی امنیت آنها را به خطر هم انداخته؛ آنها بالاخره این واقعیت را می‌پذیرند. پیمان مکه نشان داد آنها فهمیده‌اند پیمان با بیگانه به دردشان نمی‌خورد و آمدند سراغ پیمانی منطقه‌ای.

سخنگوی سپاه در ادامه تاکید کرد: ما همواره خواسته‌ایم با این کشورها دوست باشیم. اشتراکات زیادی هم داریم. سرنوشت مشترک هم داریم. منطقه اگر برای ایران ناامن باشد، برای این کشورها امن خواهد بود؟ هرگز؛ کشورهای منطقه خودشان باید امنیت خودشان را تامین کنند و ما هم این آمادگی را داریم که پیمان‌های مشترک با آنها ببندیم و امنیت را بصورت منطقه‌ای و بومی تامین کنیم.

سردار محبی درباره نامه سپاه به مردم آمریکا هم گفت:احساس ما این است که مردم آمریکا از خیلی از واقعیت‌ها بی‌خبر اند. چون سران آنها به آنها دروغ می‌گویند و واقعیت‌ها را نمی‌گویند. رسانه‌های آنها هم به شدت تحت کنترل هستند؛ ما خواستیم از طریق این نامه بخشی از واقعیت‌ها را روشن کنیم. هزینه سنگین جنگ افروزی‌های آمریکا از جیب مردم این کشور می‌رود و به جیب یک عده خاص در حاکمیت آن می‌رود؛ اینکه از هزاران کیلومتر آنسوتر بیایند و رهبر ما، فرماندهان ما و دانشمندان ما را شهید کنند، تهدید به تجزیه ایران کنند و... ما بعید می‌دانیم اینها خواست مردم آمریکا باشد. دو ملت و مردم چه دشمنی‌ای با هم دارند؟