نماز اقتدار با حضور جمعی از دانشجویان به امامت آیت‌الله صفایی بوشهری، نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه بوشهر در دانشگاه فرهنگیان بوشهر اقامه شد.

به‌گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز بوشهر، نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه بوشهر در جمع دانشجویان بوشهری با اشاره به اینکه دانشگاه و اصحاب دانشگاه در همه کشور‌ها به ویژه ایران نقش تاریخی در عرصه پیشرفت مقاومت داشته‌اند، گفت: اکنون در شرایط متفاوتی هستیم و تمامی اقشار جامعه از جمله دانشجویان نقش راهبردی و مهمی را ایفا می‌کنند.

آیت‌الله صفایی بوشهری با بیان اینکه دانشگاه فرهنگیان یک دانشگاه ویژه‌ای است، افزود: در این دانشگاه دانشجویان هم آموزش می‌بینند و هم در آینده آموزگاران و معلمان جامعه هستند.

وی تصریح کرد: دانشجویان استان بوشهر در جنگ‌های اخیر بسیار موفق ظاهر شدند و در واقع در عرصه‌های گوناگون فرهنگی، اجتماعی و سیاسی پیشران و پیش گام هستند.

نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه بوشهرگفت: امروزه دانشجویان یک صدا بیان می‌کنند که تحت فرماندهی رهبر عزیزمان حضرت آیت الله سید مجتبی خامنه‌ای حرکت خواهیم کرد و با یک منظومه اسلامی بر مبنای دیانت مقاومت در مقابل آمریکا، رژیم صهیونیستی و کشور‌های کانون شرارت ایستاده‌اند.

آیت الله صفایی بوشهری یادآور شد: در جنگ هشت ساله نیز دانشجویان حضوری گسترده در ستاد‌ها و صف‌ها داشتند و این نشان از روشنفکری و اثرگذاری تاریخی دانشجویان است.