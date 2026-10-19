به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ پویش سراسری اهدای خون ورزشکاران در استان با هدف ترویج فرهنگ اهدای خون و تقویت مشارکت اجتماعی جامعه ورزش که از روز گذشته آغاز شده تا ۲ آبان ماه برگزار می‌شود.

این پویش با مشارکت سازمان انتقال خون ایران، فدراسیون پزشکی ورزشی و وزارت ورزش و جوانان اجرا می‌شود وبر نقش ورزشکاران در ترویج مسئولیت‌پذیری اجتماعی تأکید دارد.

ورزشکاران، قهرمانان و اعضای جامعه ورزش استان می‌توانند، در این بازه زمانی با مراجعه به مراکز اهدای خون استان و پس از احراز شرایط پزشکی در این حرکت انسان‌دوستانه مشارکت کرده و با اهدای خون، سهمی در حمایت از بیماران و کمک به مراکز درمانی داشته باشند.

بیش از هزار و ۵۰۰ بیمار تالاسمی، هزار بیمار هموفیلی و حدود ۲ هزار و ۵۰۰ بیمار دیالیزی در استان اصفهان به طور ماهانه و هفتگی نیازمند دریافت خون هستند.

۶۲ مرکز در استان اصفهان از سازمان انتقال خون، فرآورده‌های خونی دریافت می‌کنند.

۱۱ مرکز انتقال خون در این استان فعالیت می‌کند که ۲ مرکز در شهر اصفهان مستقر است.